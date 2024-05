Zaspal za volanom in se zbudil po 40 kilometrih

Švedska policija je potrebovala celih 40 kilometrov, da je zbudila voznika, ki je zaspal za volanom Tesle. Neimenovanega voznika modela X je opazil drug voznik Tesle, saj mu je bilo sumljivo, da je avto prehitel po levem voznem pasu, brez vključenega smernika.

Ko ga je dohitel, je videl, da je voznik nezavesten za volanom. Poklical je policijo in patrulja je prišla v rekordnem času. Vendar pa policisti niso znali zbuditi voznika. Avtomobila jim ni uspelo ne potiskati ne usmerjati, sčasoma pa se je voznik prebudil sam. Bil je tako prestrašen, da je nenadoma sunkovito sunil volan in skoraj zadel policijsko vozilo.

K sreči ni prišlo do nesreče, voznik pa je kasneje pojasnil, da ga je premagala utrujenost: »Izjemno me je sram, to je bila posledica izčrpanosti,« je med zaslišanjem povedal policiji. »Imel sem Teslo z avtopilotom, zaradi česar je bila vožnja zelo udobna.«

Uporaba avtopilota

Moškega so ovadili in obsodili zaradi predrzne vožnje. Povedal je, da prejšnjo noč ni spal in je bil pod stresom, ker je moral avto dostaviti v službo.

Naj spomnimo, da uporaba avtopilota zahteva treznega voznika, ki mora spremljati promet in imeti roke na volanu. Vsakršna uporaba uteži je strogo prepovedana, poroča index.hr.