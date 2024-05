Poglejte, s kom se družita Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)

Kot verjetno že veste, sta se premier in »prva dama« odpravila na križarjenje po francoski obali, obiskala sta nekaj čudovitih mest in o tem pridno obveščala sledilce na družbenih omrežjih.

Na ladji ne manjka dobre družbe, saj je na njej polno slovenskih igralcev, voditeljev, komikov in drugih estradnikov. Tako sta si privoščila kosilo v družbi Ranka Babića, ki je poskusil polže in se ob tem šaljivo pačil.

V dobri družbi. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Včeraj sta popila kapljico rujnega z znanim hrvaškim komikom Ivanom Šarićem, ki je ob fotografiji z Robertom Golobom zapisal: »Dokler se ne sestavi hrvaška vlada, sem jaz na pijači s slovensko,« in to pospremil s simbolom srca. Vse kaže, da so stkali lepe prijateljske vezi in se ob tem pošteno nasmejali.