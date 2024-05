Kar težko si je predstavljati šok, grozo in tudi strah dekleta, ki je pred slabima dvema letoma doživela res travmatično izkušnjo, saj je neke petkove noči, ko je nič hudega sluteč spala v avtodomu, v nožnici začutila prste neznanca. Ker gre za kaznivo dejanje spolnega nasilja po 1. odstavku, za kar kazenski zakonik predvideva od pol leta do 10 let zapora, se je storilec znašel pred roko pravice, sodba pa opominjevalne narave: dobil je pogojno kazen. Zgodilo se je na Dolenjskem neki vikend poznega poletja leta 2022. Dolenjska je pokrajina gostoljubnih ljudi in tisti, ki zaidejo na vinorodna o...