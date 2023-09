Fotografije bivše hrvaške predsednice osupnile javnost

Kolinda Grabar Kitarović že več kot tri leta ni več na čelu Hrvaške. Kljub temu njena priljubljenost v javnosti ne pojenja. Kot je večkrat povedala, ima zdaj predvsem več časa zase.

Že ko je bila predsednica, je bila vedno brezhibno urejena, zdaj pa je svojo zunanjost še izboljšala. Lotila se je namreč priljubljene diete, začela se je ukvarjati s športom, telesna sprememba, ki je sledila, pa ni šla mimo oči javnosti.

Liposukcija ali dieta?

Govorilo se je, da je šla na liposukcijo, ona pa se je ob teh zgodbah le nasmejala.

Kirurški poseg je namreč nadomestila z nekirurško dieto. Lotila se je v zadnjem času zelo popularne liposukcijske diete in je postopoma in zdravo izgubila več kot 30 kilogramov. S to dieto je poskušala shujšati že v času njenega predsedovanja, vendar ni zdržala dolgo. Zdaj je. In to javnost ni spregledala.

Poleg tega, da je stopila kilograme, jo je dieta tudi pomladila, tako da je nekdanja hrvaška predsednica videti, kot da ima 30 in ne 55 let, pravijo na spletni strani Kurir.rs.

Kaj je liposukcijska dieta?

Gre za dieto, ki vključuje zmanjšan vnos ogljikovih hidratov in povečan vnos beljakovin in maščob. Traja od 14 do 21 dni, prav toliko dni šteje tudi premor. V času, ko ste na dieti, ne jeste sladkarij, ogljikovih hidratov in sadja.

Meni liposukcijske diete:

Zajtrk je lahek. Lahko je omleta s sirom ali smuti. Kosilo je lahko ocvrto belo meso in nekaj sveže zelenjavne solate.

Večerja se ne izpušča in se spodbuja, kar je v nasprotju z vsemi pričakovanji in vsem, kar mislimo, da vemo o dietah. Kenan Madnara, tvorec tega načina prehranjevanja, meni, da je najboljši čas za večerjo med 18. in 22. uro in takrat lahko zaužijete približno 200 gramov mesa ali rib – svinjina ni dovoljena.

Pri liposukcijski dieti se morate držati naslednjih pravil: