Bralec je posnel legendarni prizor iz bivše Jugoslavije. Prizor je nadrealističen

Davor, bralec regionalnega portala Bjelovar.live, je poslal fotografijo, ki jo je posnel na jadranski magistrali.

Na fotografiji je moč videti avto Zastava 101, torej priljubljeno stoenko, registrirano v Koprivnici. Avto je natovorjen z različnimi stvarmi, fotografija pa nas je spomnila na čase, ko s(m)o v bivši skupni državi tako odhajali na družinske počitnice nekam na morje, na čase, ko so na cestah prevladovali jugeci, fičkoti, stoenke, hrošči, diane, spački, pičipokiji - peglezni ...

Mogoče mlajše generacije tega ne vedo, a to je bil običajen prizor v 80. letih, ko so se na Jadransko morje odpravljali skoraj iz vseh držav nekdanje Jugoslavije in zamejstva.

- Vedno smo vozili sod s 50 litri vina. Torej 8 ur vožnje do Zadra. Današnji Čehi niso niti približno takšni, kot smo bili mi, ko smo bili v gneči – je pod objavljeno fotografijo komentirala Valentina, njena Facebook prijateljica Maja pa je zapisala »To je treba zaščititi«.

- V 80. letih sem imel juga z dodatno opremo: dodatnim desnim ogledalom, - je komentiral Tihomir.

- Ta gre mogoče domov še iz v 80-ih. Še malo in so tukaj. Do leta 2030 so v Koprivnici – je zapisal Željko.

Danes bi stoenka stala nekaj več kot 11 tisoč evrov

Pozitivna šala je vedno dobrodošla, tako sveža fotka pa res za v anale.

Mimogrede, po zaslugi Avto magazina iz leta 1972 lahko izvemo, koliko je takrat stal stoenka. Zahtevani znesek je bil 2.084 dolarjev, kar bi v današnji vrednosti pomenilo nekaj več kot 11.000 evrov, poroča »Uradna stran foruma Zastava 101« na Facebooku.

Zanimiv je tudi podatek, da je bil zadnji primerek Zastave 101 izdelan pred 15 leti, natančneje 21. novembra 2008.