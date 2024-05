Ste videli, kako je Hojs ob prazniku gasilcev obračunal z Golobovimi?

4. maj je mednarodni dan gasilcev in na današnji dan goduje Sveti Florijan, ki velja za zavetnika proti požarom in proti povodnji. Florijanovo je bilo od nekdaj na Slovenskem praznik gasilcev. Tako bodo popoldan ob prazniku svetega Florijana gasilke in gasilci letos priromali k Mariji Pomagaj na Brezje.

gasilci FOTO: Jože Miklavc

Ob tem so na vladi zapisali: »Biti gasilec pomeni vsakodnevno skrb za sočloveka, živali in premoženje. Slovenski gasilci in gasilke predstavljajo temeljni steber našega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«

Ob prazniku gasilcev pa ni ostal tiho nekdanji notranji minister Aleš Hojs. Tako je ob čestitki gasilcem še dodal: »SDS je večkrat predlagala, da se nerazporejena dohodnina nameni zaščiti in reševanju,a jo Gibanje Svoboda deli svojim: Jenullu, Forbiciju, Kovačevi, Čordiču,…Ustvarjanje anarhije,nespoštovanje ukrepov, rušenje naše vlade…morajo poplačati«

Aleš Hojs. Foto: Marko Feist

Kako komentirate besede bivšega ministra?