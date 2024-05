To je hiša groze, kjer jo je ubil sin (FOTO)

Kot smo že poročali, je v dopoldanskih urah sin v hiši v Zagrebu z ostrim predmetom pokončal 68-letno mamo. Osumljenec, povezan s tem kaznivim dejanjem, je pod policijskim nadzorom.

Po podatkih zagrebške policije poteka kriminalistična preiskava, nam pa je uspelo dobiti fotografije hiše, kjer se je zgodila družinska tragedija.

En klic na policijo je bil dovolj, da je ducat zagrebških policistov v soboto zjutraj prihitelo na zagrebško Jačkovino ulico. Nekaj ​​minut pred tem je mladenič (28) v domači hiši na hribu nad ulico z nožem zabodel lastno mamo (68).

Čeprav o motivih v soboto niso želeli govoriti, smo neuradno izvedeli, da naj bi imel mladenič psihične težave. Pred napadom je najverjetneje prišlo do prepira, preiskava pa je trajala do poznega popoldneva. Pred domom nesrečne družine je prišla v soboto številčna inšpekcijska ekipa. V dom so vstopili v posebnih zaščitnih oblekah, da ne bi uničili morebitnih dokazov. Kvalifikacija kaznivega dejanja naj bi bila znana v nedeljo, neuradno pa naj bi šlo za hud umor.

Sosedje niso bili zgovorni

»To je običajno mirna ulica. Teh ljudi nisem poznal, prve novice sem dobil iz medijev. Ne vem, kaj se je zgodilo, v vsakem primeru pa je bilo grozno,« je povedal eden.

Podoben primer se je zgodil marca, v istem delu mesta. Tedaj je 26-letni sin v dnevni sobi hiše v Ulici Vinogradi pobil svojega 52-letnega očeta. Večkrat ga je zabodel v prsni koš in 51-letnik je kmalu zatem umrl. Po podatkih policije je mladenič poskušal pobegniti. Prijeli so ga in obdržali na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, poroča 24sata.hr.