To je najnevarnejši beli »strup«, ki ga uživamo vsak dan, in to ni sladkor ali sol

Kalijev glutamat ali E621; konzervans bele barve se v velikih količinah uporablja v skoraj vseh vrstah hrane.

Da bi živeli dolgo in zdravo življenje, se izogibajte tem živilom, ki škodujejo zdravju:

Pašteta

Za izdelavo paštete se uporablja najcenejše in najslabše kakovosti meso. Ampak če bi bilo samo meso, potem ne bi bil tak problem. Ker v pašteto polnijo kože, kosti, kopita in hrustanec. In poleg tega so tu še maščobe, kože, škrob in razne začimbe ter seveda emulgatorji in druge kemikalije, medtem ko je mesa v določenih vrstah komaj 30 odstotkov. V vse paštete je namreč natlačenih veliko soli, tiste v črevesju pa so celo bolj škodljive kot paštete iz konzerve. Vendar se vam ni treba za vedno odpovedati svojemu najljubšemu namazu. Pripravite ga sami doma in takrat boste vedeli, kaj dajete vase.

Margarina

Še en najljubši namaz, margarina, je narejena iz rastlinskih olj, ki jih pridobivajo iz sončnic s kemikalijami.Visoka temperatura v procesu predelave olja uniči vse vitamine in antioksidante, ki jih vsebujejo, ter povzroči nastanek prostih radikalov, ki lahko povzročijo hude poškodbe celic in povečujejo tveganje za nastanek raka. To so olja, ki so že na začetku nezdrava. Dodatek novih kemikalij pa spravi margarino v trdno in prepoznavno stanje, kar je zelo škodljivo. In zato namesto margarine na kruh namažite maslo.

Sir v lističih

Ta sir ni narejen iz čistega sira. Pripravljen je iz tistega, kar ostane v procesu proizvodnje sira. Vsebuje le 50 odstotkov sira, ostale sestavine pa so voda, maščoba, emulgatorji in umetna barvila za čim boljši videz izdelka. Ta sir ima dvakrat več soli kot običajni sir. In maščobe? Teh je več kot v katerem koli drugem mlečnem izdelku.

Kokice

Na seznam posebej škodljivih živil sodi tudi pokovka. A ne tiste znane, pečene na štedilniku, temveč pokovko iz mikrovalovne pečice. Ker vsebujejo kemikalijo, ki dokazano povečuje tveganje za raka, vpliva na plodnost in moti delovanje ledvic. Številne pokovke so polne umetnih arom in transmaščobnih kislin ter kemikalij, ki povzročajo glavobole in slabost. Nutricionisti priporočajo, da ljubitelji pokovke pripravijo ta prigrizek na tradicionalen način.

Hrenovke

Nohti, koža, kopita, čreva, žile, hrustanec in meso najslabše kakovosti so zmleti do nerazpoznavnosti. Dodani so jim soja, škrob, začimbe, voda, veliko soli, konzervansi, pa tudi barva, ki jo najdemo v šminkah in izvleček paprike. Ko vse to premešamo, dobimo vsem poznane hrenovke, ki jih je zaradi vseh teh sestavin in njihovega delovanja na telo treba popolnoma zavreči. Toda kot alternativa so na voljo domače klobase