Pes opozoril starše: petletnico so rešili v zadnjem trenutku (VIDEO)

Ameriška družina je na Instagramu objavila ganljivo objavo, ki razkriva, da imajo živali resnično izostrene čute. Družinski pes je namreč rešil življenje punčki, ki je spala. Prišel je do staršev in jih opozarjal, da nekaj ni v redu, zato ssta mu sledila v sobo deklice.

Ob videu sta starša s sledilci delila spodnji zapis.

»Naša hči Raelynn ima sladkorno bolezen tipa 1 in je to noč zbolela tudi za gripo. Medtem ko je spala, nas je njen psiček (po imenu Spy) prišel opozorit, da je nekaj narobe. Zdelo se nam je čudno, ker smo Raelynn ravno pred eno uro dali insulin. Toda Spy je bil očitno zaskrbljen in nam je sporočil, da je nekaj narobe, zato smo morali preveriti. Nismo veseli, da smo jo morali zbuditi, vendar je bilo pomembno, da nismo ignorirali Spyja.

Njeno raven glukoze smo preverili z merilnikom, kazal je nevarno visok odčitek. Nismo bili prepričani, ali je to posledica njene gripe ali je bila težava z njeno insulinsko črpalko. Poklicali smo njenega zdravnika in ugotovili, da potrebuje veliko večji odmerek inzulina takoj, ker je zaradi gripe postala bolj odporna na inzulin. Spy je takšen blagoslov za našo družino in resnično ne bi mogli biti bolj hvaležni,« je zapisala družina, poroča Slobodna Dalmacija.