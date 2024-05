Kylie Jenner z novim videzom »ponovno kopira Bianco Censori«

Oboževalci kritizirajo Kylie Jenner, ker je v oglasu za svojo kozmetiko »kopirala« videz Biance Censori. »Videti je bolj Bianca kot Bianca sama,« je zapisal eden.

Bianca Censori razburja s čudnimi opravami. FOTO: Tteo, Xpos50

Zvezdnica serije Kardashians je bila v zadnjih tednih večkrat okrcana, ker naj bi posnemala Bianco - novo ženo Kanyeja Westa, bivšega njene sestre Kim Kardashian. Zato ji mnogi očitajo, da ni izvirna.

V najnovejšem oglasu za svojo kozmetiko je milijarderka opustila svoj značilni glamur in se odločila za bolj razgaljen videz. V reklami nosi nedrček kožne barve in ima posvetljene obrvi, svoje dolge lase pa je spela v figo.

Oboževalci so poudarili neverjetno podobnost med njo in 29-letno Bianco, ki ima zelo podobno estetiko - in to ni prvič, da ji to očitajo. Nekdo je dejal: »Spet kopira Bianco, ki si je pred kratkim posvetlila obrvi,« drugi pa je napisal: »Dekle, ki NI Kylie Jenner.«

V začetku tega meseca so oboževalci že opozorili na podobnost med Kylie in Bianco, kar ne preseneča, saj se Kylie že dolga leta poslužuje plastičnih operacij, s katerimi je popolnoma spremenila svoj videz.

Verjetno pa ne želi biti podobna Bianci, temveč svoji sestri Kim, ki je že pred leti postala lepotni standard s svojimi oblinami in celotno estetiko. Tudi Kim in Bianca sta si na videz precej podobni, zato so mnogi Kanyeja obtožili, da se je poročil s kopijo svoje bivše.