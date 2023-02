Močno sporočilo za vse, ki ste stari več kot 50 let!

Ali se zavedate, kako neverjetna in odlična so lahko 50. leta? Otroci so zrasli, minile so ljubezenske dileme, začneš se bolj posvečati sebi.

Morda več, kot ste kdaj imeli priložnost. Žal marsikdo vstop v 50. leto razume kot starost. Toda to je velika napačna predstava.

Staranje je stanje izbire, odvisno je od našega duha, ne zaradi gub, sivih las ali nekaj odvečnih kilogramov.

Slavni igralec Sean Connery je imel zanimiv citat, ki lahko navdihne marsikaterega človeka srednjih let: »Nekateri se postarajo. Nekateri zorijo.«

V tem kratkem citatu se morda skriva vsa skrivnost srečnega življenja po 50. rojstnem dnevu.

Starost je dejstvo, trpljenje v zvezi s starostjo pa je že izbira. Sami izbirate, ali boste ves dan sedeli pred televizijo v fotelju ali pa se boste sprehajali zunaj in se nadihali svežega zraka; sami izbirate, ali se boste osamili ali šli ven s prijatelji; vaša izbira je, ali želite ostati sami, ali boste našli novo ljubezen: »od vas je odvisno, ali boste dočakali upokojitev, ali boste želeli napredovati v karieri ...«

Sean Connery je rekel, da je izbira, da bomo stari, naša izbira. In res je! Če na to obdobje gledate kot na zrelost, boste spoznali, da ste v veliki prednosti. Vse je odvisno od vaših želja, sanj in ambicij. Vi izbirate, kakšen bo rezultat v vašem življenju. Izberite veselje in ljubezen do sebe. Potem bo vaše 50-leto čudovito!