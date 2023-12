Svetovni dogodki, ki so vas najbolj zanimali: usoda prelepe Nemke v Hamasovih rokah in Putin kot Hitler

Najbolj odmeven dogodek tega leta v svetu je bil brutalen napad Hamasa na Izrael in zajetje množice talcev. Tu je najbolj odmevala tragična usoda Nemke, ki so jo Hamasovci mučili in na koncu umorili.

Zanimala vas je tudi usoda Matere Terezije oziroma pričevanja zdravnika, ki je razkril njena nenavadna početja. Z zanimanjem ste prebirali tudi o stiskah kupcev v Veliki Britaniji oziroma o drastičnih načinih, kako se trgovci borijo proti krajam v trgovinah.

Bralce je zelo pretresla usoda mladeniča, ki je umrl zaradi nepravilno pripravljenih sestavin ter zgodba, ki se je skrivala za sporočilom v steklenici, ki jo je našel avstralski par.

Poročali smo tudi o tem, da se je del Sonca odlepil od površja in začel krožiti po vrhu naše zvezde. Zelo je bralce zanimala tudi negativna izkušnja s cenami v restavraciji v Grčiji, ki jo je opisala ena od šokiranih turistk.

Prav tako je bralce pritegnil članek o smrti hrvaške jasnovidke Vere Čudina. Odmevalo je tudi nadaljevanje vojaškega obračuna med Rusijo in Ukrajino, saj je bralce zelo zanimala primerjava ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovih ravnanj s početjem Adolfa Hitlerja, ki je leta 1939 začel drugo svetovno vojno.

In ker vse najbolj zanima, kakšna zima nas čaka, ste prebirali članek, kjer smo objavili vremensko napoved za zimo 2023/2024 Evropskega meteorološkega servisa Severe Weather.

