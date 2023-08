Nenadoma je umrla jasnovidka Vera, ki je med drugim za letos napovedala kaos

Po kratki in hudi bolezni je v 66. letu starosti umrla znana hrvaška vizionarka, kolumnistka in avtorica knjig Vera Čudina.

»Vera je bila ženska z veliko energije, moči in strasti in vsi, ki so z njo delali ali jo poznali, bodo potrdili njeno izjemno strokovnost, točnost in odgovornost. V svojem življenju se je še posebej ukvarjala s človeško naravo, imela je izjemno sposobnost in dar za napovedovanje dogodkov, svoje življenje pa je posvetila pomoči drugim, ki so potrebovali nasvet ali prijazno besedo,« je v slovo zapisal Jutarnji list in nadaljeval: »Bila je vsestranska oseba, ukvarjala se je tudi s slikarstvom in pisanjem, posebno zanimanje javnosti pa je vzbujala z napovedovanjem dogodkov v javnem in političnem življenju. Zaradi tega je vedno vzbujala veliko zanimanja občinstva, s katerim je bila v vsakodnevnem stiku.«

Črne napovedi za leto 2023