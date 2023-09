Sonce se je zlomilo, znanstveniki se sprašujejo, kaj se dogaja

Nočemo nikogar vznemirjati, a Sonce se je zlomilo, so zapisali na portalu indy100.com. Del Sonca je zapustil površje in začel krožiti po vrhu naše zvezde, kot bi šlo za ogromni polarni vrtinec, in ni popolnoma jasno, zakaj se je to zgodilo.

Dogajanje je v objektiv ujel vesoljski teleskop James Webb, znanstveniki širom sveta pa so z radovednostjo in čudenjem začeli opazovati dogajanje.

»Kakšen polarni vrtinec!«

Fizičarka za vesoljsko vreme Tamitha Skov, ki je ena bolj aktivnih znanstvenikov na družbenih omrežjih, je nad dogajanjem navdušena. Že v februarja je na twitter zapisala, da se je velik filament sončne plazme odlepil od sončne površine in trenutno v vrtincu kroži okoli severnega tečaja zvezde. Posledic za razumevanje atmosferske dinamike Sonca tukaj ni mogoče preceniti, je dodala.

Do dogajanja pride enkrat v sončnem ciklu

Čeprav obstaja nekaj zmede glede vzroka tega pojava, bi lahko bil povezan z obračanjem sončevega magnetnega polja, pa tudi s tem, da je Sonce doseglo 55 stopinj zemljepisne širine v svojem 11-letnem sončnem ciklu.

»Enkrat v vsakem sončnem ciklu se oblikuje na 55 stopinjah zemljepisne širine in začne svojo pot do polov« je za portal Space.som povedal solarni fizik Scott McIntosh. »To je zelo nenavadno. Pri tem se pojavlja veliko vprašanje, zakaj. Zakaj se le enkrat premakne proti polu, nato pa izgine in se čez tri ali štiri leta čudežno vrne na popolnoma isto točko?«

V začetku tega leta sta se na Soncu pojavili dve ogromni luknji

V začetku tega leta sta se na Soncu pojavili dve ogromni luknji, desetkrat večji od Zemlje, kar je povzročilo sproščanje sončnih vetrov.

Prvo so opazili 23. marca in je bila 30-krat večja od Zemlje. Oddajala je sončne vetrove, ki so sprožili osupljive aurore vse do juga Arizone v ZDA.

Druga je na sončnem ekvatorju. »Oblika te koronalne luknje sama po sebi ni posebna. Vendar pa je zaradi svoje lokacije zelo zanimiva,« meni Daniel Verscharen, izredni profesor vesolja in podnebne fizike na University College London.

Koronalne luknje so magnetno odprta področja in so eden od virov sončnega vetra. Včasih lahko sončni veter ustvari auroro na višjih zemljepisnih širinah, so sporočili iz Nase.

Čeprav se zdi dogajanje na prvi pogled morda skrb vzbujajoče, to ne pomeni, da smo v nevarnosti. Koronalne luknje so običajna značilnost Sonca, čeprav se pojavljajo na različnih mestih – zlasti blizu polov – in pogosteje v različnih fazah cikla sončne aktivnosti.

Običajno so neškodljive, lahko pa na visoki nadmorski višini motijo satelitske komunikacije in radijske prenose.