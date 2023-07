Ko je v restavraciji dobila račun, je ostala brez besed: Ljudje, to ni normalno, pazite, kje in kaj jeste

Grčija je tudi letos priljubljena turistična destinacija. A poleg dobre zabave in lepih plaž vas tam lahko doleti tudi kakšno neprijetno presenečenje.

Kapitanka ladje Kate je na tiktoku razkrila, kakšen šok je doživela, ko je v lokalni restavraciji na Mikonosu naročila ribo, za katere se je izkazalo, da je 'luksuzne' sorte.

»Danes sem kupila obleko na Mikonosu in ta obleka je bila cenejša od ribe, ki sem jo včeraj imela za kosilo. Na prvi pogled se zdi to racionalen nakup, a ko vam povem, da je včerajšnja riba stala 616 evrov ... Sem vedela, da stane 616 evrov? Nisem, ker jedilnega lista nisem pogledala, saj sem zaupala priporočilom. In to je bila moja prva napaka, kajti ti ljudje so zelo prijazni in čudoviti, hrana je bila okusna, družba brez para, izkušnja, ki bi jo ponovila vedno znova, a z razliko, da bi vprašala, koliko boi vse skupaj stalo. To je bila zame velika lekcija,« je v videu delila Kate. Kljub vsemu pa se je pošalila na svoj račun in na račun pregrešno drage ribe. »Moram reči, da je bila riba naravnost okusna in odločili smo se, da mora imeti ime, kajti ko staneš toliko in zadovoljiš toliko ljudi, si zaslužiš ime in našo ribo smo poimenovali Goldie, kot Goldie Hawn, a predvsem zato, ker lahko za to ceno kupiš zlato.«

Kot je poudarila, se njen namen ni hvaliti, ampak nas opozoriti na cene, saj se nam lahko, če niso dobro poučeni, zgodi podobno neprijetno presenečenje.