Zadnji ples prelepe Nemke: Hamas jo je slekel in iznakazil ob krikih Alah je velik (VIDEO)

Shani Louk, Nemka v zgodnjih dvajsetih letih, se je brezskrbno zabavala s prijatelji na glasbenem festivalu Supernova blizu kibuca Reim v južnem Izraelu, ne da bi vedela, da bo ples, ki ga je ujela kamera, njen zadnji.

Nekaj ​​trenutkov pozneje so jo pripadniki Hamasa med sobotnim napadom na Izrael ujeli in skupaj z 259 drugimi udeleženci zabave pobili. Ti isti borci so nato mlado Shano slekli do nagega in z njenim truplom paradirali po ulicah. V grozljivem posnetku je mogoče videti njeno golo telo v zadnjem delu tovornjaka, z eno nogo v nenaravnem položaju, medtem ko jo obkrožajo Hamasovi teroristi in vzklikajo Alah je velik.

Tisti, ki so preživeli Hamasov napad, so na družbenih omrežjih objavili posnetke svojih preizkušenj, na katerih je prikazano, kako so se bili prisiljeni skriti v grmovje in snemati tiha poslovilna sporočila svojim najdražjim, medtem ko so opazovali, kako žrtve ubijajo drugo za drugo.

Njena družina sicer še vedno obupano upa, da je Shani živa kljub posnetku z njenim truplom.

Pacifistka, ki je zavračala služenje vojaškega roka

Njena teta Orli Louk je tako za nemške medije povedala, da je Shani, ki je odraščala v Izraelu, a je imela nemški potni list, pacifistka in da je zaradi svojih stališč zavračala služenje vojaškega roka, ki je za Izraelce obvezno – in dodala, da je njen nemški potni list pri tem pomagal.

Medtem je Shanina mati Ricarda objavila srce parajoč posnetek, v katerem je prosila za pomoč, da bi izvedela, kaj se je zgodilo njeni hčerki.

»Danes zjutraj je palestinski Hamas s skupino teroristov v južnem Izraelu ugrabil mojo hčerko Shani Nicole Louk, nemško državljanko. Poslali so nam posnetek, na katerem jasno vidim hčerko nezavestno v avtu s Palestinci, ki se vozi po območju Gaze,« je rekla in dvignila Shanino sliko na svojem mobilnem telefonu.

Medtem je njena družina od banke prejela informacijo, da je bila Shanina kreditna kartica uporabljena v Gazi.