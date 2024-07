Bralec Andrej sporoča, koliko je na hrvaškem otoku plačal za pivo in ocvrte lignje (FOTO)

Vsako poletje se pogovori slej ko prej začnejo vrteti okoli cen na počitnikovanjih. Slovenci se že tradicionalno najraje odpravimo k našim najljubšim sosedom Hrvatom. Letos je primerjava cen še nekoliko lažja, saj nam ni treba več preračunavati v hrvaške kune.

Cene se tako kot pri nas tudi na Hrvaškem vsako leto višajo in bralci nam radi poročate o tem, koliko kaj stane. Prenekateri bralec se ob visokih cenah jezi, tokrat pa smo dobili sporočilo od bralca Andreja, ki je s cenami povsem zadovoljen.

»Na Rabu popolnoma normalno. Cene v gostilnah so takšne kot v Ljubljani, v trgovinah so nekoliko dražji mlečni izdelki in alkohol. Nobene hude krize ...«

Kot je razvidno iz fotografije, ki si jo lahko ogledate v galeriji, je za točeno pivo bralec odštel 4,5 evra, za slivovo žganje 3 evre. Tudi hrana je primerljiva s slovenskimi cenami. Za ocvrte lignje je bralec Andrej plačal 14 evrov, za porcijo francoskega krompirčka pa 4,6 evra.

Ribe na Rabu stanejo približno enako kot v Sloveniji. FOTO: Bralec

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pišite nam in pošljite fotografije.