Srhljivo pričevanje zdravnika: »Mati Terezija je bila daleč od svetnice, kar je počela ni bilo normalno«

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu se je rodila leta 1910 v Skopju v revni družini. Ko ji je bilo osem let, ji je umrl oče. V cerkvi je našla zatočišče in se pri rosnih 12. odločila za redovništvo. Danes jo poznamo kot Mater Terezijo, Nobelovo nagrajenko in svetnico. In ko leta minevajo, na dan prihajajo nenavadne podrobnosti, ki pričajo ravno o nasprotnem. »Svetnica« naj bi namreč imela zelo temno plat, ki je bila za marsikoga usodna.

Je bila res krizni PR za Cerkev?

Govori se, da se je Mati Terezija zelo dobro pogajala ter da je lahko spremenila zgodbo oziroma njeno vsebino, kar pomeni, da je bila v tistih časih nekakšen krizni PR-tim Cerkve.

V prid tej zgodbi naj bi govoril primer jezuitskega duhovnika Donalda McGuira, ki je bil osumljen zlorabe otrok, pri čemer je mati Tereza jamčila zanj, češ da tega ne počne, zato je še naslednjih deset let, ko ga je končno pričakala sodba, zlorabljal otroke.

Glede na obtožbe v dokumentarcu Mother Teresa: For The Love Of God, ki so ga predvajali pri britanski medijski hiši Sky, je Mati Tereza prikrivala najhujše ekscese katoliške cerkve in zdi se, kot da bi revščina in agonija prej privlačili, kot pa da bi ljudem dejansko želela pomagati.

»Pošiljali so jo v mesta, kjer so odkrili škandale,« pojasnjuje v dokumentarcu Mary Johnson, ki je več kot 20 let sodelovala z materjo Terezo. »Imela je moč spremeniti zgodbo. Poleg tega je verjela, da je dobro biti reven, ker je bil Jezus reven, kar je bilo zelo shizofreno.«

Mati Terezija je sicer trdila, da ji je Jezus govoril in ji dal jasna navodila, kaj naj naredi: »Morala bi zapustiti samostan in pomagati revnim. Takšen je bil ukaz.« Čeprav je dobila Nobelovo nagrado za vsa dobra dela, ki jih je naredila, so bili tisti, ki so tesno sodelovali z njo, velikokrat šokirani.

Zdravnik je bil nad videnim razočaran

Britanski zdravnik Jack Preger, ki je sodeloval z njeno dobrodelno organizacijo, je bil nad prizorom, ki ga je nekoč videl, razočaran: »Nune bolnikom niso zagotovile ustrezne oskrbe. Igle so bile uporabljene večkrat in niso bile sterilizirane. Ena ženska z opeklinami ni dobila protibolečinskih tablet. Nune so se morale bičati, nositi verige s konicami, ker so verjele, da je v trpljenju odrešitev ... Imele so denar za vodenje dostojne bolnišnice za revne, a tega niso storile. Govorile so: 'Molile bomo za lajšanje bolečin brez zdravil.'«

Videti je, kot da je bila njena vpletenost v škandal zamolčana, njena zapuščina pa omadeževana. Ali je bila svetnica ali grešnica ... ali delček obojega?