Mladenič (20) umrl, ko je pojedel nepravilno shranjene testenine, zdravnik pojasnil zakaj

Bacillus cereus je najpogostejši povzročitelj zastrupitev s hrano med vsemi bakterijami rodu Bacillus. Povzroča kratkotrajno zastrupitev. Ker bakterija tvori dva različna enterotoksina, od katerih eden povzroča bruhanje, drugi pa drisko, poznamo dva sindroma zastrupitve: emetični sindrom in diarealni sindrom. Emetični sindrom povzroča toplotno stabilen enterotoksin (strup), spremlja ga bruhanje, ki se pojavi v nekaj urah (do šest ur) po zaužitju onesnažene hrane. Diarealni sindrom v tankem črevesju povzročajo toplotno občutljivi enterotoksini. Simptomi nastopijo 8-16 ur po zaužitju onesnažene hrane in potekajo v obliki trebušnih bolečin, krčev in driske. Pri večini bolnikov imata oba sindroma relativno blag potek in ne trajata več kot 24 ur. Vseeno pa je bilo prijavljenih nekaj hujših oblik bolezni. Znan je smrtni primer po zaužitju hrane, ki je bila močno onesnažena z emetičnim enterotoksinom in trije smrtni primeri, ki so posledica delovanja nekrotičnih enterotoksinov.

Vir: NIJZ