Na dan prišle podrobnosti o ločitvi Saše Lendero in Mihe Hercoga

V javnost so v zadnjih dneh pricurljale nove podrobnosti glede ločitve Saše Lendero in Mihe Hercoga. Leta 2022 je kot strela z jasnega udarila vest, da se je njuna pravljica po 20 letih končala. Takrat podrobnosti o razhodu z javnostjo nista želela deliti.

Je pa Lenderova v zadnjih dveh intervjujih za slovenske medije med vrsticami razkrila, da ni bila ona tista, ki je končala njuno razmerje. Za revijo Jana je dejala, da sta si po ločitvi želela dobrega odnosa, a da v praksi to ni vedno zlahka izvedljivo. »Namen imaš, a … Potem sta naju ovirala Mihovo nelagodje in krivda na eni strani ter moja žalost in prizadetost na drugi.«

Da ni bila ona tista, ki je odšla iz razmerja, je Saška namignila tudi v pogovoru z Leo Mederal Gams. Pevka je razkrila, da je bila ena izmed njenih večjih borb v življenju tudi poskus ohranitve zakona, ki pa se nato na žalost ni obnesel. »To se mi zdi pomembno, da poskušaš, če ti je nekaj važno, da narediš vse, da si ne očitaš, ko greš ... Ne, ko greš naprej, ker nisem šla jaz naprej, ampak ko gre življenje naprej svojo pot.«