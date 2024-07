V lokalu pri Pivki zapele pesti, zoper enega uporabili prisilna sredstva

V četrtek ob 21.25 so bili policisti obveščeni o pretepu v lokalu pri Pivki. Zaposlena je povedala, da so štirje kršitelji razbijali inventar, se pretepali, zatem pa so se odpeljali. Možje v modrem so jih izsledili v bližnji vasi, nihče od njih ni želel sodelovati v postopku.

Zoper enega do njih so zaradi varnosti postopka uporabili prisilna sredstva in mu izdali plačilni nalog na kraju. 44-letnemu vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 1,01 mg/l, sledi mu obdolžilni predlog.

Glede pretepa se še zbirajo obvestila, podana bo kazenska ovadba zaradi poškodovanja tuje stvari. Zoper lastnika lokala bo uveden še hitri postopek zaradi kršenja določil zakona o omejevanju porabe alkohola.