Slovenec umrl v tržaškem zaporu, Zdenko čakal na rešitev pritožbe in poroko (FOTO)

V zaporu v Trstu so v četrtek, 11. julija, izbruhnili protesti zapornikov, v katerih je bilo poškodovanih osem zapornikov in pripornikov. Potrebovali so zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima, slabosti, ki naj bi jo povzročila zaužita zdravila, težave sta imela dva srčna bolnika, eden od njiju naj bi doživel srčni zastoj. Žal so se nemiri končali tragično za 48-letnega pripornika iz Slovenije. 100 zapornikov preveč se gnete v stavbi. Kaznjenci so se uprli slabim bivanjskim razmeram, ki jih je vročinski val še poglobil, nehigieni, ki vlada med zaporniki in zapornicami. Poleg tega je zapor pr...