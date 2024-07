Dva Slovenca ostala brez 80.000 evrov

Policijska uprava (PU) Maribor obravnava dva primera spletnih goljufij, v katerih sta oškodovanca skupaj izgubila približno 80.000 evrov. Neznani storilci so ju prepričali, da razpolagata s kriptovalutami. Z namestitvijo aplikacij oziroma nudenjem občutljivih podatkov sta omogočila prenos denarja, so sporočili s PU Maribor.

V enem primeru so neznanci oškodovanca ogoljufali za približno 10.000 evrov, v drugem pa za približno 70.000 evrov, so še navedli mariborski policisti.

V začetku tedna ostala brez 40 tisočakov

To pa je že drugi tovrstni primer ta teden na območju Maribora. V ponedeljek so tamkajšnji policisti sporočili, da obravnavajo spletno goljufijo, pri kateri se je oškodovanka odzvala na spletni oglas in po navodilih neznane osebe namestila aplikacijo, s katero je omogočila dostop do spletne banke, pri tem pa ji je bilo odtujenih nekaj manj kot 40.000 evrov.

»Občane pozivamo, naj z neznanci ne delijo občutljivih podatkov ter ne nameščajo aplikacij, s katerimi lahko omogočajo dostop do spletnih bank,« so jasni na omenjeni policijski upravi.