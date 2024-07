Širi se okužba, ki jo staknete na plaži! Pokaže se v obliki krast in srbenja, zdravnik opozarja, da je nalezljiva

Hrvaški portali poročajo o okužbi, ki se širi po hrvaških obalnih mestih. Gre za okužbo z bakterijo Staphylococcus, bolezen pa se imenuje impetigo.

Ta okužba je pogostejša pri majhnih otrocih ali tistih z oslabljeno imunostjo, vendar se lahko pojavi tudi pri večjih otrocih in odraslih s šibkim imunskim sistemom.

»Bila sem na dopustu s prijatelji in na plaži sem opazila rdečo piko na ustnici. Najprej sem mislila, da je herpes, ki mi pogosto izbruhne ob padcu imunosti. Po vrnitvi domov pa se je ta pika začela širiti in se spremenila v mehurčke z vodo. Vse sem lepo razkužila in rane namazala z mazilom, a ni nič pomagalo,« je hrvaškemu portalu 24sata povedala Splitčanka, ki ji bo ta vikend zagotovo ostal v grenkem spominu.

Odšla je do zdravnice, ta pa je izbruh diagnosticirala kot impetigo in ji predpisala antibiotično kremo in antibiotična zdravila. Okužbo je po mnenju zdravnice povzročila bakterija Staphylococcus aureus ali Streptococcus pyogenes. Pogostejša je pri otrocih, vendar se lahko ta okužba razvije tudi pri odraslih, še posebno če imajo oslabljeno imunost ali poškodovano kožo. Poletne razmere so idealne za rast in širjenje bakterij, vročina in vlaga povečata potenje, kar lahko razdraži kožo in ustvari ugodne razmere za okužbo.

»Iskreno povedano, ne vem, ali je odvisno od posteljnine v apartmaju ali sem jo staknila v morju,« je povedala omenjenemu hrvaškemu portalu in dodala, da je v lekarni izvedela, da to poletje to ni prvi primer in da ljudje vedno znova prihajajo s tovrstnimi težavami. Kot je še razkrila, so enake simptome pozneje dobile tudi njene prijateljice. Ena ima kraste po bradi in telesu, druga okoli ustnic, tretja na hrbtu. Med simptomi so tudi povišana temperatura in srbenje.