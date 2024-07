O tehničnih težavah Sončnih kraljev

Večina tega zapisa je nastala pred zgolj enajstimi dnevi, ko sem odšel v francoske Alpe in ob Sredozemsko morje navijat za vse kolesarje tega sveta, a je vmes svet postal ves drugačen.

Mislim, a ne, po moje ni nič narobe, če z leti kaj pozabiš, to je pač prednost starosti, in še zlasti dobro je, če pozabiš slabe stvari.

Ampak, a ne, po analogiji potem verjetno pozabljaš tudi dobre stvari, pa smo spet tam, kjer se reče, da nič ne veš.

Samo, a ne, ko si star, ne veš, da ne veš, misliš pa si, da vse veš.

Saj je res, da vse veš, ampak tega je malo, ker si večino pozabil.

Stari ljudje pozabljamo ali pa si narobe zapomnimo. Tako je ameriški predsednik pred časom ukrajinskega predsednika v žaru borbe za spomin poimenoval za Putina in v Ameriki so ugotovili, da imajo manjšo težavo, ker če bodo ponovno izvolili zdajšnjega predsednika, se utegne zgoditi, da jih bo nekega jutra nagovoril kot poglavar Komančev.

Še malo bolj komorno pa bi bilo, če bi se predsednik igral z gumbki na svoji mizi in iz same radovednosti poskrbel, da bi kje zrasla velikanska goba.

Skratka, a ne, Američani so s svojim predsednikom v večjih težavah, kot smo mi s svojimi premierji, ki sicer mislijo, da so Sončni kralji, z atomskimi bombami pa se vseeno ne igrajo. No, eden bi morda se …

Lepo bi bilo, če bi bilo tako. A Američanov opisano nič ne briga. Pri njih ni Sončnih kraljev, je le svetovni posel peščice in kdo bo poskrbel zanj.

Pri nas posla ni, Sončni kralji pa so.

Francoski kralj Ludvik XIV. je dobil vzdevek Sončni kralj, ker je simboliziral moč in sijaj absolutne monarhije. Bil je središče vesolja, kot sonce. Ludvik XIV. je izvedel številne reforme, ki so utrdile kraljevsko oblast, centraliziral upravo, izboljšal vojsko in spodbujal razvoj umetnosti in kulture.

Prav veliko podobnosti z našim trenutnim Sončnim kraljem torej ni, vsaj če govorimo, kaj je komu uspelo narediti.

Bolj ju druži izraz »Država, to sem jaz«, ki je znan kot izjava, pripisana Ludviku XIV., Sončnemu kralju. Ta izjava odraža absolutno moč in avtoriteto, ki jo je imel kot vladar, ter njegovo prepričanje, da je kraljeva volja enaka volji države, kralj je veljal za vrhovni vir zakonodaje in oblasti.

Čeprav ni preverjeno, ali je Sončni kralj resnično rekel nekaj, kar mu je spremenilo agregatno stanje, pa naši lokalni Sončni kralji skrbijo, da se nanje lepi izraz Država, to sem jaz.

Tako je pri nas premier lahko obenem še dodaten minister ali dva.

No, pravi Sončni kralj je umrl kot kralj v svoji državi, star 76 let, ampak kljub putiki, sladkorni in gangreni je bil vladar povsem do konca in nikomur ni prišlo na misel, da bi ga menjal, Francijo je naredil za vodilno silo Evrope.

Gremo mi nazaj v Ameriko, kjer prek 25. amandmaja k ustavi Združenih držav lahko sprožijo postopek za odstavitev predsednika, če ta ni sposoben opravljati svojih dolžnosti. Ni enostavna pot, je pa mogoča.

No, Američani so se raje odločili, da predsednik naravno uvene. Je ceneje in hitreje.

Pri nas je postopek, po katerem se lahko zamenja predsednika vlade, konstruktivna nezaupnica, a le, če je hkrati imenovan nov predsednik vlade. Pri nas so tako zamenjali Janeza Janšo in smo namesto njega dobili Alenko Bratušek. To je JJ brez pirhov, a s kobrinim jezikom.

Nekateri so takrat menili, da je to velika zmaga demokracije, nekaj ljudi pa je vedelo, da demokracija še ni za Slovence.

Naš Janez Janša je kot sloviti škotski ovčar Lesi, saj se vedno vrača. Očitno je odličen uporabnik funkcije avtoreverse, ki se običajno nanaša na možnost ali funkcijo, ki jo imajo nekateri avtomobili ali naprave. Ta funkcija omogoča samodejno obračanje ali ponavljanje predvajanja medija, ko se doseže konec.

Funkcija avtoreverse je praktična, saj omogoča neprekinjeno predvajanje avdio- ali videovsebin, brez poseganja uporabnika, kar pripomore k boljši uporabniški izkušnji – a le, dokler je ne uporabijo v politiki, saj se je pokazalo, da uporabnika, torej državljana, ne pripelje k boljši uporabniški izkušnji, pač pa je tako vedno slabše. Nenehno plešemo na isto pesem, ki se nikoli ne ustavi, in se sploh ne spomnimo, zakaj smo začeli plesati, so nam pa rekli, da je treba.

Morda je ameriški predsednik po nerodnem pojedel kakšen star avtokasetofon, ki se noče ustaviti, in je človek v svojem svetu pač živel za naslednje volitve, čeprav morda sploh ni vedel, da bodo.

Da bi kdo slučajno ne mislil, da se delam norca iz človeka ali bolezni – iskreno ne, le rad bi povedal, da je demenca definirana kot skupina simptomov, ki: vključujejo težave pri spominjanju nedavnih dogodkov, imen ljudi in pogostejšo potrebo po opomnikih ali zapisih; da pomeni težave pri razmišljanju in razsodnosti, kar so težave pri reševanju problemov, logičnem razmišljanju ter izvajanju vsakodnevnih nalog, kot je upravljanje denarja; lahko pomeni spremembe v vedenju, ki lahko vključujejo zmedenost, sumničavost, razdražljivost, apatijo ali depresijo; lahko gre za težave pri komunikaciji, ko osebe z demenco lahko izgubijo sposobnost, da jasno izražajo svoje misli ali razumejo, kaj govorijo drugi, in pa motnje v orientaciji v prostoru in času, ko se lahko izgubi občutek za čas, prostor in identiteto …

V enajstih dneh se svet spremeni. A ne povsod.

Nekako je vseeno bolje imeti na oblasti Sončnega kralja kot pa nekoga, ki je pozabil, da obstaja, in to je bila pred enajstimi dnevi naša največja prednost pred Ameriko.

Takrat sem zapisal, da bo še kar težava, če bo ameriški predsednik za božič pisal Putinu namesto Zelenskemu.

To se zdaj lahko zgodi, le da bo ameriški predsednik slovenski zet s tako trdo glavo, da se še krogle odbijajo od nje.

Ker si ameriški biznis za svoje načrte v Ukrajini slovenskega zeta ne more privoščiti, zdajšnji predsednik pa jadra po svoje, so mu dali tabletko za abortus kandidature.

Če bo poskusom nekaterih Američanov v Ukrajini in kjer se še prodaja orožje in kakor skrbi za obnovo z novo predsedniško kandidatko slabo kazalo, se utegne od betičke slovenskega zeta odbiti še kakšen metek.

Naš (kateri koli) Sončni kralj je vedno zdrav, kaže pa vse znake, ki sicer opisujejo demenco.

Grem na Brezje zmolit eno za njih zdravje, preden pozabim, kaj je kaj.