Slovenski športniki že zbrani nasproti Eifflovega stolpa

Slovenski udeleženci olimpijskih iger, ki se nocoj uradno začenjajo v Parizu, so že zbrani nasproti Eifflovega stolpa, kjer bo potekalo protokolarno odprtje iger. Skupaj s preostalimi športniki z vsega sveta so se do trga Trocadero na ladjicah pripeljali po Seni, slovensko zastavo sta vihtela rokometašica Ana Gros in kanuist Benjamin Savšek.

Po podatkih iz slovenske olimpijske odprave se je mimohoda udeležilo več kot 50 od skupaj 90 slovenskih športnikov, ki bodo nastopili na igrah. Gre za večino tistih, ki so že prispeli v Pariz, med manjkajočimi so bili rokometaši in judoistka Maruša Štangar, ki jih dopoldne v soboto čakajo olimpijske preizkušnje.

Olimpijske igre, ki jih bo tik pred koncem skoraj štiriurne slovesnosti uradno odprl francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo potekale do 11. avgusta. Podelili bodo 329 kompletov medalj, za katere bo tekmovalo več kot 10.500 športnikov.

Tokratna otvoritvena slovesnost je nekaj posebnega, saj je prvič niso pripravili na stadionu, pač pa na vodi. Na več kot 90 ladjicah so športniki do trga Trocadero pripluli po reki Seni skozi center Pariza - mimo znamenitosti, kot sta katedrala Notre Dame in muzej Louvre.

Na čelu parade

Na čelu parade je bila že po tradiciji grška olimpijska odprava, zadnje mesto je pripadlo gostiteljem Francozom. Preostale delegacije so se zvrstile po francoskem abecednem redu držav. Slovenski športniki so na ladjici prispeli skupaj z olimpijci Slovaške in Somalije.

Slovenci bodo na olimpijskih igrah v Parizu poskušali dopolniti bogato bero medalj z dosedanjih iger. Na zadnjih poletnih olimpijskih igrah, ki so bile leta 2021 v Tokiu, so jih osvojili pet, od tega tri zlate. Dva tokijska zlata olimpijca bosta svoja naslova branila tudi v Parizu, to sta kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek in športna plezalka Janja Garnbret.

Slovenska odprava je največja doslej, tudi zaradi treh ekipnih nastopov - rokometašev, rokometašic in odbojkarjev. Medtem ko ima moška rokometna reprezentanca skozi zgodovino že nekaj izkušenj z dosedanjimi tremi nastopi na olimpijskih igrah, so rokometašice in odbojkarji tokrat na olimpijske igre odpotovali prvič.

Med 44 slovenskimi športnicami in 46 športniki jih sicer 40 predstavlja ekipne športe, 50 pa individualne. Najbolj številčne med posamičnimi panogami so zasedbe v atletiki (sedem), jadranju, judu, cestnem kolesarstvu (vsi po šest) ter plavanju (pet) in kajaku (štirje).