Objavljena prva večja vremenska napoved za zimo: kaj nas čaka?

Severe Weather je za dolgoročno zimsko napoved uporabil tri modele - ECMWF iz Evrope, CanSIPS iz Kanade in NMME, skupni projekt ZDA in Kanade. Vse te napovedi so povprečna slika za tri meteorološke zimske mesece (december-januar-februar) in prikazujejo splošne prevladujoče vremenske razmere. Tudi če so modeli 100-odstotno točni, to ne pomeni, da bi morale takšne vremenske razmere trajati tri mesece zapored. Samo nakazuje, kakšni bi lahko bili vremenski vzorci večino časa, piše portal.

Po teh modelih Evropo v zimskih mesecih čaka toplejše temperature od povprečja in to v večjem delu zahodne in osrednje Evrope. Nižje temperature bodo v severnih in severovzhodnih krajih Evrope.

To pomeni, da bo glavni način kroženja nad Evropo od severa proti jugu, kar pomeni severni tok nad Evropo. Morebitno sneženje nad srednjo Evropo bo povezano z intenzivnostjo tega toka in nekaterimi hladnimi frontami, ki se spuščajo s severa.

Kako bo s padavinami?

Kar zadeva padavine, jih pričakujejo več nad srednjo in južno Evropo. Napoved kaže manj snega v Evropi, razen v višjih predelih, kljub temu da je v splošnem pričakovati več padavin.

ECMWF sporoča, da bo v Evropi padavine nadpovprečne. S tem se povečuje možnost sneženja predvsem nad alpskim območjem in v Skandinaviji.

Kakšne temperature bodo?

»Pri temperaturah, če pogledamo model ECMWF, ki slovi kot najbolj zanesljiv, bodo temperature na zahodu Evrope višje od običajnih. Toda z območjem nizkega tlaka nad severno Evropo se poveča možnost, da severni tok prodre globlje v notranjost in ustvari nevtralno območje nad Skandinavijo. Če pogledamo napoved površne temperature nad Evropo, bi morala biti večinoma nad normalno. Toda zemljevidi kažejo tudi nevtralno območje nad severovzhodnimi deli celine,« pišejo meteorologi.