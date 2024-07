Komentar Dušana Malovrha: Sam po parku

Harekrišnovci delijo neke piškotke, na odru glasno muzicirajo rockerji, kolesarji vozijo slalom mimo poslušalcev in sprehajalcev, mladina vseh možnih imidžev poseda po travi. Trava je tudi v zraku, kužki kakajo, kjer jih prime. Ne, to ni ljubljanski park Tivoli leta 2024, to je amsterdamski Vondelpark. Plesalo se je leto 1984, morda 85. Za pet mladih fantov, ki so z interrail karto po železniških tirih prisopihali iz daljnega socializma, je bila ta podoba nizozemskega živžava šok na kvadrat.

Pri nas, v SFRJ, se je tedaj v parkih sedelo samo na klopcah, hodilo po stezicah, muzika je bila stlačena v dvorane in domove. Zadružne, delavske, dijaške. Le kosmatinci so srali po mili volji. Kjer koli, še zlasti v parkih. Potem smo si samostojnost izborili tudi na teh površinah. Parki, še zlasti mestni, so postali mesto srečanja, druženja in tudi žuriranja. Ljubljanski Tivoli je prednjačil po živahnosti. Potke niso bile več strogo zapovedane, sprehajalci so začeli posedati po travi in nositi s sabo kaj za pojest. Kot to v Londonu v času kosila množično in brez sramu počnejo celo uglajeni poslovneži, sem bil nekoč osupel.

V tem parku je bilo v minulih letih nebroj prireditev, tudi stampedov, če hočete.

Ampak časi so se spet spremenili in tako je nastal neverjeten kraval, ko je Magnifico ob 30-letnici svoje glasbene kariere napovedal koncert – v Tivoliju. Zavod za varstvo narave ni izdal soglasja, vnela se je srdita, politična razprava za in proti – prvih in drugih je seveda fifti: fifti – in seveda se je napovedal tudi referendum ... Magnifica ne poslušam, no, en komad mi je všeč. Premalo, da bi šel na njegov koncert, kjer koli bi že bil. Ampak ne razumem, zakaj je pevec z načrtovanim špilom dvignil toliko prahu. V tem parku je bilo v minulih letih nebroj prireditev, tudi stampedov, če hočete. Tisoče tekačev in tekačic ter drugih ljubiteljev zdravega načina življenja je že gazilo po nemočnih tivolskih bitjecih pod svojimi nogami.

No, Magnifico je poiskal novo prizorišče, minister pa povedal, da moramo biti pri posegih v naravo zadržani, še posebno če imamo na voljo alternativne rešitve. Pa jih imamo? Kaj je poletna alternativa legendarnemu parku? Morda katera od ljubljanskih gradbenih jam? Razgreti parking sredi betona? Zaraščeni Plečnikov stadion? Ali kar drugo mesto? Najbrž bi res rabili nadomestno državo. Za magnifike. Za postavitev vetrnic pa sežigalnic in še marsičesa drugega.