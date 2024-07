Tako je danes videti Jolanda Čeplak: vrhunski dosežki, dopinška afera in burno ljubezensko življenje

Le še nekaj ur nas loči do začetka olimpijskih iger v Parizu, kjer bomo lahko navijali za kar 90 slovenskih športnic in športnikov. Pred natanko dvajsetimi leti pa je naša nekoč najboljša tekačica na srednje proge Jolanda Čeplak osvojila bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Atenah.

Preverili smo, kaj atletinja počne danes. Po zaključku kariere se je Velenjčanka, ki danes živi v Celju, podala v trenerske vode. Svoje znanje v atletskem društvu AD Kladivar prenaša na mlajše generacije, z dosežki svojih varovancev pa se rada pohvali tudi na družbenih omrežjih.

Danes 47-letnica se je po izbruhu dopinške afere, ko je bila leta 2007 pozitivna na eritropoetin in za dve leti suspendirana, ločila od moža Aleša Čeplaka, dve leti pozneje pa se je poročila z Andrejem Batageljem, s katerim sta se razveselila dvojčic Eveline in Zale. Po poroki je prevzela tudi možev priimek, leta 2015 pa so se žal tudi njune poti razšle.

Opazili smo, da Jolanda danes – vsaj v formalnih zadevah – znova uporablja dekliški priimek. Že pred časom ga je spremenila iz Batagelj v Steblovnik v imenu svojega podjetja, prav tako je z dekliškim priimkom navedena na spletni strani atletskega društva, kjer dela kot trenerka.