Nad Evropo bi se lahko zgrnil temen oblak, kakršnega nismo videli od leta 1939

Kljub grozotam v Gazi ima vojna proti Ukrajini veliko večji pomen za prihodnjo varnost in blaginjo Evrope.

»Jasno je, da možnost jedrske vojne in Putinove sile, ki se širijo proti zahodu, zahtevajo našo največjo pozornost. Da, grozijo nam tudi napadi bližnjevzhodnih terorističnih skupin, vendar so omejene in nimajo možnosti, da bi se vključile v vrsto tiranske podrejenosti, ki bi jo Putin zelo rad poskusil v Ukrajini. In nimajo zmožnosti pošiljanja smrtonosnih strateških jedrskih konic,« za The Telegraph piše polkovnik Hamish de Bretton-Gordon.

Nad Evropo bi se lahko zgrnil temen oblak

Rusija naj bi v 20 mesecih te vojne izgubila več kot 300.000 vojakov. Toda Putin, je v Kremlju »izoliran od političnih posledic tega splošnega uničenja ruske prihodnosti«. Pozicijsko vojskovanje omogoča Rusom, da v rove pošljejo komaj izurjene vojake, ki morajo le držati puško in streljati. Ukrajina na drugi strani nima varnih območij za usposabljanje svojih nabornikov.

Putin zavrnil kritike glede vojne v Ukrajini Ruski predsednik Vladimir Putin je na virtualnem vrhu skupine 20 gospodarsko najpomembnejših držav (G20) odgovoril na kritike več voditeljev, da so šokirani zaradi vojne v Ukrajini. »Da, seveda, vojna je vedno tragedija. Razmisliti moramo o tem, kako bi se ta tragedija lahko končala,« je dejal. Dejal je še, da Rusija ni nikoli izključevala možnosti mirovnih pogovorov z Ukrajino, medtem ko se Kijev temu izogiba. Ukrajina sicer kot pogoj za mirovne pogovore postavlja popoln umik ruskih vojakov z njenega ozemlja, kar Rusija zavrača.

»Leta 1917, v jarkih prve svetovne vojne, je bil tank odločilen dejavnik. Kot bivši tankovski poveljnik ocenjujem, da se tankovska akcija pri Cambraiju 20. novembra 1917 ne razlikuje od tankovske akcije leta 2023 v Donbasu. Predvsem pa moramo na Zahodu razumeti, da bodo dogodki v Evropi veliko bolj krojili našo usodo kot tisti v vzhodnem Sredozemlju. Ukrajini moramo zagotoviti vse, kar potrebuje za zmago. V nasprotnem primeru obstaja realna možnost, da bodo izgubili vojno in da se bo nad Evropo zgrnil temen oblak, kakršnega nismo videli že od leta 1939,« je sklenil Hamish de Bretton-Gordon.

FOTO: Reuters Tv Reuters