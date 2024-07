Blok groze. Tako bi lahko opisali nekdanji samski dom na Trgu sv. Jerneja 2 v Kočevju, saj sta se tam v vsega skupaj šestih mesecih, in to celo v istem, prvem nadstropju, zgodila dva krvava zločina. V začetku decembra je bila ubita 67-letna Danica, nato 22. junija še 32-letni Alen Petek. 15 let zapora mu grozi. Daničin krvnik je bil, kot je prepričano tožilstvo, njen 40-letni sin Aleš Krošelj. Petka pa naj bi pokončala njegova 39-letna partnerica Maja Nosan. V obeh primerih naj bi šlo za posameznike, ki se niso mogli izviti iz okovov odvisnosti, bodisi od mamil bodisi od alkohola. Če so okol...