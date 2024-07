V romskem naselju Poganci poškodovan občinski redar

Danes je bil v romskem naselju Poganci v Novem mestu med opravljanjem dolžnosti zaradi napada s kamenjem poškodovan redar Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine.

V naselju je bilo zaradi uradnih postopkov prisotnih več policistov in redar, ob zaključku postopkov pa je prišlo do napada s kamenjem. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je po napadu že govoril z direktorjem Policijske uprave Novo mesto, o napadu pa je obvestil tudi vodstvo Ministrstva za notranje zadeve in ponovno pozval k sistemskemu in učinkovitemu ukrepanju.

Gregor Macedoni FOTO: Rajšek Bojan

Novomeški župan ponovno opozarja

Mestna občina Novo mesto in Skupna občinska uprave občin Dolenjske in Bele krajine ostro obsojata nasilno dejanje, novomeški župan pa ponovno opozarja, da naj država nemudoma pristopi k učinkovitim sistemskim rešitvam in dejanjem, kar so na nedavnem srečanju v Novem mestu izpostavili tudi vsi ostali župani jugovzhodne Slovenije in Posavja.

Po zavrnitvi predloga sprememb štirih zakonov oktobra lani so se koalicijske stranke namreč zavezale, da bo Vlada do konca leta 2023 pripravila svoj predlog zakonodajnih sprememb, vendar se to ni zgodilo. Kot poudarjajo župani, problematika s številnimi negativnimi učinki še vedno ostaja in se dnevno poslabšuje.