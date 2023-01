Neverjetni prizori v trgovinah: kupci se sprašujejo, ali gre za šalo

Medtem ko se svet zabava na račun britanske kraljeve družine in bere pikantnosti iz knjige spominov princa Harryja, se Britanci iz dneva v dan soočajo z večjo ekonomsko krizo. Vrstijo se stavke, premieri se menjajo kot na tekočem traku, gospodarstvo pa tone. Britanci za svoje plače vsak mesec dobijo manj proizvodov, saj je inflacija visoka. Januarja je bila rekordna 14,7-odstotna.

Posledično je kraje v trgovinah v zadnjih mesecih vedno več, in sicer za 18 odstotkov. Masovno kradejo hrano po supermarketih. Prizori, ki so se do nedavnega zdeli neverjetni, so postali vsakdanji. Zaradi velikih izgub so trgovine posegle po drugačnih ukrepih, vedno več je namreč izdelkov, ki so varovani v omarah s ključavnicami. Neverjetno je, da so med zaklenjenimi proizvodi tudi mleko, sir in jajca.

V eni izmed londonskih trgovin Tesco so dali pod ključ tudi mesne izdelke. Če želiš kupiti meso, je treba poklicati trgovca, da ti odklene skrinjo. Ko so poizvedovali, zakaj taka praksa, je trgovec povedal, da v nasprotnem primeru vse meso takoj pokradejo, poročajo britanski mediji. Trgovci ocenjujejo, da nepridipravi pokradejo za okoli 15 odstotkov vrednosti njihovega dobička.