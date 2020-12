Zlatko razdvaja: nezaslišani primitivizem ali upravičena poteza ministrstva?

V ponedeljek je glasbenik, ki zadnje čase vzbuja pozornost tudi s svojim protestniškim udejstvovanjem, objavil novico, da ga je ministrstvo za kulturo izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi , čeprav ima veljavno odločbo do 31. julija 2022. Pojasnil je, da so mu v pismu pristojni napisali, da so se za ta korak odločili, ker pravijo, »da sem v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere sem bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi«.Zbrali smo nekatere odzive na to potezo ministrstva, kamor smo naslovili tudi vprašanja, zakaj so se odločili za ta izbris, ali je ministrstvo kdaj v preteklosti že izbrisalo koga iz razvida, če sam ni prosil za to, ter ali drži informacija, da naj bi Zlatko prišel na ministrstvo, ko je prejel omenjeno odločbo, in kričal na eno izmed zaposlenih. Ko prejmemo njihove odgovore, jih bomo objavili.Na družbenih omrežjih se je usulo komentarjev, v katerih večina podpira Zlatka, našli pa so se tudi taki, ki podpirajo potezo ministrstva. Komentarje objavljamo nelektorirane:Nataša Briški: Čak mal, Jenulla so na petkovem trobljenju targetirano iskali, Zlatkota pa zdaj meni nič tebi nič izbrisali iz evidence samozaposlenih, WTF?! Ker se posveča drugim stvarem?! Fakof.Miloš Čirič: Tole z izbrisom @zlatko585 se mi zdi, ob precej skopih info, vprasljivo. Posebej se,ker izgleda, da je zgolj on izbrisan. Odvzem pravic mora biti res utemeljen, po moje se precej bolj kot dodelitev.Gregor Golobič: Nezaslišan primitivizem opijanjenega oblastništva. Dno.Alem Maksuti: Po navodilih največjega poeta vseh časov so se po novem močno zvišali kriteriji za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi.Anton Štihec: Ocenjujem, da se zelo velika večina Slovencev strinja z odvzemom statusa samostojnega kulturnega delavca Čordiću, ki se obnaša nekulturno, nadleguje na ulici ljudi, moti državno proslavo, zaničuje slo. častno četo, krši zakonodajo, se posmehuje Cankarju, itd..Zlatko, oprosti... Če bi za to, za kar si bil plačan od države (pa čeprav samo plačilo prispevkov) delal vsaj 8 ur dnevno, ne bi imel časa protestirati... V naši preljubi Sloveniji je premnogo kulturnikov, ki bi za ta status DELALI, ne pa protestirali in pozivali ljudi, da kršijo zakone,... Pa naj bodo to zakoni desne ali leve vlade. Predvsem pa bi moral biti VZGLED bodočim MLADIM kulturnikom. Pa še to - v kulturi NE BI smelo biti prostora za politiko !Ob odvzemu statusa Zlatkotu takoj dobimo servirano protiustavnost in fašizem. Ko se leta in leta organizacije in posameznike drugih političnih prepričanj ni spustilo zraven ne pri razpisih in ne pri statusih, tega ni nihče problematiziral.Kdo je naslednji?Če, te lahko, danes kar tako, kljub veljavni odločbi, vlada, izbriše, potem, to niso več heci, ampak, grobo kršenje, človeških pravic. Upam, da na sodišču, pa če tudi mednarodnem, dosežeš, svojo pravico!!!Vsem ostalim, pa naj bo za zgled, kar se nikoli, ne bi smelo zgoditi. Kdo, bo naslednji???J'suis Simoniti (Sem Simoniti (minister za kulturo))Nisem tvoj oboževalec, niti se ne strinjam z vsemi tvojimi dejanji in izjavami, vendar pa ta tako imenovana oblastna struktura niti ne skriva več svojega fašističnega delovanja.Nekaj je demokracija, nekaj pa napadanje ljudi sredi ceste. Samozaposlen v kulturi, polpismen, predstavlja se kot novinar..... Če je hotu kaj povedat bi napisal komad in ga poslal Kreku.... Vse kar je prav.Nisem naklonjen načinu delovanja g. Zlatka in njemu podobnih influencerjev. Vendar živimo v pravni državi, kjer se mora odločitve sprejemati na podlagi dejstev in zakona, nikakor pa ne revanšistično v škodo posameznikaOd vseh miljavžnt legalnih možnosti za sankcioniranje Zlatkovega samopromocijskega majmunisanja oni najdejo res najbolj bedasto. Vladajo nam revanšistični otroci.