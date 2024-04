Astrologinja Lenka: Moč za nove začetke

Luna je vstopila v znamenje strelca, s tem pa se počasi razpletajo vozli nejasnosti, kolobocije, umikajo se ovire in vse, kar je povzročalo težave. Pojavi se luč na koncu tunela - rešitev je na vidiku. Imeli boste obilo dobre volje in optimizma, polni boste idej.

Prvi aspekt, ki ga bo naredila luna, je sekstil s Plutonom - ta pravi, da vam bo uspelo, da zmorete, da ste premagali vsa očiščenja in težke poti, približuje se uresničitev sanj. Luna v strelcu rada počne vse, kar je lepšega, boljšega, spretnejšega, rada potuje, se uči. Podpora strelca vam omogoča, da dosežete vse, kar si zadate. Zdaj je trenutek za sklepanje poslov, za resne pogovore in nakupe. To še dodatno spodbuja Merkur, ker je stacionaren in neposreden - omogoča vam osredotočenost, da naredite vse.

Kraljuje oven

Danes je petek, Venerin dan in je v znamenju ovna. Pravimo, da je v tem položaju Venera v izgnanstvu, saj ima veliko moške energije, tudi nesramnosti, ki ni najboljša, a včasih je priročna. Njene osnovne potrebe so nežnost, ljubkost in pozornost, ni pa fizična ali zapeljiva.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Čez tri dni se bo preselila domov, v znamenje bika. Trenutno je podvržena vplivom sonca, Jupitra in Urana, zato ni čudno, da ima druge potrebe. A tudi po dispoziciji vodi vse te planete v znamenje Ovna, kjer je sončev uspeh najmočnejši, najvidnejši in najuspešnejši.

Merkur je še vedno v stacionarni, osredotočeni poziciji, kar daje veliko moč za nove začetke, hitra dejanja, saj oven ne čaka in je mimogrede tudi kardinalen. To je energija za nove začetke, a vseeno naj bo prisotna previdnost, saj je do 13. maja v svoji senci - lahko se kaj zalomi, to pa zdaj, ko hoče vse naenkrat popraviti in se navdušuje nad vsem, ni v njegovem interesu.