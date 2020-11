Koliko je od države dobil Zlatan Čordić Zlatko

Koliko zasluži Zlatan Čordić Zlatko



Do podatka o prihodkih smo prišli s pomočjo podatkovnih baz Gvin (podatki o poslovnih subjektih) in Erar (razkriva transakcije z državo). Oseba Zlatan Čordić se pojavlja v dveh delujočih subjektih: v društvu in kot samozaposlen v kulturi. Po podatkih Erarja je s prvim z državo (od začetka poslovanja) do zdaj bilo ustvarjenih skoraj 42 tisoč evrov prihodkov, z drugim pa okoli 24 tisoč. Samo letos je država (posredno) obema skupaj nakazala okoli sedem tisoč evrov.



Letna poročila na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve niso dostopna. Predvidevamo, da gre za subjekte, ki davčno osnovno ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov.