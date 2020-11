Zlatko nad Milana Kreka. Ste videli posnetek? (VIDEO)

Nadlegovanje na ulici

Božič in darila

Spopad na spletnih omrežjih

Glasbenik, ki je v zadnjih mesecih znan predvsem po aktivni udeležbi na protivladnih protestih, je na ulici ogovoril prvega moža Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)»Dober dan, gospod Milan,« je Zlatko, ki je v rokah nosil zvezek, čez obraz pa imel poveznjen šal, ki mu je med pogovorom zlezel navzdol in razkril tisto, kar bi moralo biti po vladnih ukrepih pokrito, začel pogovor. Nato je iz zvezka prebral prvo vprašanje, in sicer, ali je še živ. Krek ni odgovoril, je pa s pločnika zakorakal na cesto. Zlatko in njegov snemalec sta nadaljevala zasledovanje in sledilo je še več vprašanj. Krek je odgovoril: »Jaz bi vas samo prosil, če me nehate nadlegovati.«»Glejte, glejte, te lažnive oči,« je slišati na posnetku, ko od blizu pokaže Kreka.»Koliko denarja je potrebno, da prodamo Slovenca? To niso moja vprašanja. Drži distanco kulturno (op. p.: reče snemalcu). Gospod Krek, bi odgovarjali na kakšno vprašanje?« je dejal Zlatko. Sledilo je še vprašanje, koliko denarja je dobil za besede, da bo 90 milijonov žrtev. Zlatko drugega izpraševalca popravi, da 90.000, padejo očitki, da se je v svojem izračunu precej zmotil. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali je Kreka kaj sram.»Jaz imam samo vprašanje: zakaj nadlegujete človeka, ki mirno hodi?« je dejal Krek. Zlatko mu je vrnil vprašanje, ali je to nadlegovanje, Krek pa je potožil: »Nimate pravice mene preganjati na ulici.« Zlatko pa ni popustil in je pojasnil, da je njegova dolžnost vprašati ga, kako je. »Če bi lahko nehali, bi bilo zelo v redu,« odgovori Krek.Pred snemalcem in Zlatkom se je Krek umaknil na pločnik na drugi strani cestišča, cesto pa je prečkal, kjer ni prehoda. A snemalec in Zlatko še nista bila pripravljena odnehati. Počakala sta na zeleno luč in ponovno ujela Kreka.»Dragi moji, to je naša realnost, to so naši strokovnjaki. Jaz ne želim nadlegovati nikogar. Normalno je, da si državljani RS postavljamo vprašanja in sprašujemo ljudi, ki naj bi delali v našem interesu, o stanju in o napredku samega virusa in vseh ostalih stvareh,« je rekel Zlatko in kolega opozoril, naj spoštuje distanco.Kreka je Zlatko vprašal tudi, kdo v resnico zapoveduje in si izmišljuje ukrepe: je to res NIJZ? Odgovora ni dobil, je pa pa sledilo še vprašanje, kje bo za božične praznike in s kom: »Kje boste kupovali darila, če je vse zaprto? To bi bilo vse. Nimate odgovora? Hvala lepa. Gospod Krek, zdaj si predstavljate, kako je ostalim državljanom, ki si želimo samo vašega odgovora, vi pa boste ostali tiho. Jaz se vam zahvaljujem, ker ste bili moj gost sprehajanja po Ljubljani. Želim vam predvsem zdravja in upam, da se zadeve čim prej končajo v pozitivno smer v dobro vseh državljanov, da bodo otroci lahko šli nazaj v šole in da bodo spet ljudje normalno živeli v miru, ker mislim, da je to ključnega pomena za obstanek demokracije. Hvala lepa in srečno do naslednjič.«»Jaz bi vas samo prosil, če boste pozitivni ... (op. p.: s posnetka ni razumeti, kaj pove),« je dejal še Krek, na to pa mu je Zlatko odvrnil, da je virus že 'predelal'. »To kar ste slišali, to je res. Imel sem virus, ne samo jaz, ampak vsi moji domači. Vem, da se s tem ni za igrati,« je priznal Zlatko, za konec pa vsem svetoval uporabo zaščite. »Jaz uporabljam šale, ker je to dovoljeno,« je dejal in se poslovil od gledalcev.​Med komentarji pod Zlatkovo objavo je zaslediti takšne, ki ga pri tovrstnih podvigih podpirajo, pa tudi izrazite nasprotnike. Zlatka je nekdo označil za klovna, eden za primitivca, tretji pa pravi, kako da je mogoče, če je skoraj 1300 ljudi v bolnišnicah in preko 200 na intenzivni negi, da Zlatka zanima kupovanje daril namesto zdravja, pa obrazne maske da ne nosi ...Na drugi strani so tisti, ki Zlatka pri tem podvigu podpirajo in mu vzklikajo 'bravo'. Nekateri tudi ugotavljajo, da je »muca snedla Kreku jezik, ker mu odgovorov niso pripravili«. »Če bi imel Krek čisto vest, bi se ustavil in vsaj kaj povedal,« je zapisal nekdo.Celotni posnetek Zlatka in Kreka si oglejte spodaj: