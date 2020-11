Zlatko se je opravičil, Krek ogorčen: Nezaslišano je, da se zgodi kaj takega

Po prespani noči (in morda tudi zaradi burnih odzivov?) se je glasbenikopravičil. »Na napakah se učimo. Človek dela napake. Ena teh je tudi moj včerajšnji intervju. Za svoje nespametno dejanje do gospoda Kreka, se mu globoko opravičujem,« je na facebooku zapisal glasbenik. Iz Nijz so medtem sporočili, da so njegov »napad na direktorja Nijz« prijavili pristojnim organom.Preberite tudi:»Danes zjutraj sem si pogledal posnetek, ki sem ga naredil z gospodom Milanom Krekom. Priznam; morda res novinarsko delo ni moja boljša stran,« je začel Zlatko in potem direktno nagovoril direktorja Nijz: »Gospod Krek, če sem vas na kakršen koli način užalil, se vam globoko opravičujem. Nikakor to ni bil moj namen. Prišlo je do tega, ker ko se pogovarjam z ljudmi, so mnogi razočarani, pod stresom se tesnoba povečuje. Vsi se držimo ukrepov, rezultat je pa ta, da smo po smrtnosti na milijoon prebivalstva prvi v Evropi in tretji na svetu.«Ali je oz. bo Krek njegovo sporočilo sprejel, ni znano, po odzivu Nijz-ja sodeč pa za novinarsko udejstvovanje Zlatka ne vidijo opravičila. Njihov odziv in odziv Kreka objavljamo v celoti:V zvezi z dogodkom, ki se je zgodil v ponedeljek 23. 11. 2020, ko sta dve osebi na ulici daljši čas verbalno nadlegovali direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in mu ovirala svobodno gibanje ter z njim komunicirala na nesprejemljiv in nasilen način ter dejanje tudi snemali, vam sporočamo, da smo dogodek prijavili pristojnim organom.Dogodek na NIJZ ostro obsojamo in sprejemamo tudi kot napad na neodvisno zdravstveno strokovno institucijo javnega zdravja, kar je presedan brez primere.Direktor NIJZ Milan Krek, dr. med., spec. je ob tem povedal: »Nezaslišano je, da se v demokratični državi, kakršna je Slovenija, zgodi kaj takšnega. Do sedaj so me mnoge prebivalke in prebivalci ustavili na ulici in me tudi spraševali o stališčih glede pandemije, vendar smo vedno imeli zelo kulturen dialog, brez sledov nasilja ne glede na naša mnenja, poglede in stališča, ki smo jih imeli.«Ob tem sporočamo, da na NIJZ kot zdravstveni in strokovni inštituciji javnega zdravja spodbujamo kulturen in strpen dialog z in med različnimi deležniki, kljub morebitnim različnim pogledom do posamezne problematike, ostro pa obsojamo nasilje, kot metodo komuniciranja. V našem kulturnem okolju je to, kar se je zgodilo, nesprejemljivo. V želji, da se kaj takega ne bi nikoli več ponovilo pričakujemo, da bo to tudi javno obravnavano in prikazano kot nesprejemljiva praksa.