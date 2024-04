Realnost zmagovalcev loterije: Spregovoril par, ki je zadel več milijonov

Anonimna ženska iz Velike Britanije je za Daily Mail spregovorila o svoji izkušnji, ko je njen mož zadel glavni dobitek na loteriji. »Pred skoraj tremi desetletji je moj mož zadel manjši znesek,« je začela.

»Ko je vstopil na lokalno pošto, da bi prevzel svoj dobitek, mu je moški za pultom rekel, da ljudje, ki zadenejo majhen znesek, po navadi ponovno zmagajo. Temu se je nasmejal, a vseeno igral loterijo naprej vsak teden, vendar leta in leta ni zadel ničesar.«

»Toda neke srede zvečer, februarja 2012, je ostal buden dlje, da bi spremljal številke že med žrebanjem.«

Dobitek jima je omogočil lepo jesen življenja (simbolična fotografija). FOTO: Inside Creative House Getty Images/istockphoto

Opazil je, da se njegov listek v petih številkah ujema z dobitnimi – za glavni dobitek je bilo potrebnih 6 –, in ugibal je, da je morda zadel približno 60 tisoč evrov. Poskušala sta poklicati na loterijo, a listka niso mogli preveriti do naslednjega jutra. Točno tak znesek je še ostal za poplačilo njune hipoteke, z dobitkom bi tako lahko odplačala svoj dom.

»Toda ko je mož zjutraj poklical loterijo, je začel jokati. Skozi solze mi je rekel: 'Zadela sva 2,5 milijona.'«

Njuno življenje se je spremenilo za vedno

»Denar je bil na njegovem računu v manj kot enem tednu. Bilo je naravnost neverjetno videti stanje s toliko ničlami. Takoj sem se upokojila iz službe receptorke, mož pa je v službo hodil še tri leta.«

»Ni mu bilo jasno, da mu ni treba več delati. Mislim, da sva potrebovala ta čas, da sva se navadila na novopridobljeno bogastvo. Nenadoma nama ni bilo več treba skrbeti za višino položnic in tega nisva doumela.«

Prva stvar, ki sta jo naredila, potem ko sta odplačala hipoteko, je bila, da sta se odpravila v salon avtomobilov. »Takoj naju je prepoznal družinski prijatelj, ki je tam delal in vedel za najin nepričakovani dobitek. Kmalu sva spoznala, da ni upanja, da bi avto dobila po nižji ceni.«

Bila sta na 21 križarjenjih. FOTO: Posnetek Zaslona/the Travel

A življenje zanju ni bilo vedno rožnato. Leto pred dobitkom je bilo izredno težko. Ženin brat je umrl novembra, kar jo je močno potolklo, mož, takrat star 51 let, pa je ravno v tistem času padel z lestve. Na dveh mestih si je počil lobanjo, zlomil tri rebra in roko.

Tako je ostal brez dohodka – prej je delal kot samozaposleni vrtnar – in družina se je znašla v stiski. »Nikoli ne bom pozabila, ko je mož prišel v spalnico in skoraj šepetaje rekel: 'Mislim, da sem zadel na loteriji',« je dejala ženska.

Vsakdanje življenje z bogastvom

Fotografijo, ki je ovekovečila njun dobitek – na njej prejemata ček – skrivata. Skrbi ju, da bi vsak delavec, ki bi pri njiju kaj delal ali popravljal, nenadoma dvignil ceno, če bi jo videl.

Nekateri sosedje so bili nad dobitkom navdušeni. Mož pravi, da je po zmagi stopil v lokalno trgovino in opazil, da je polepljena z njegovimi fotografijami. To mu je bilo všeč, vendar si potem še leta ni upal nazaj, saj mu je bilo preveč nerodno.

Prijatelji, ki so ju poznali pred zmago na loteriji, se do njiju menda obnašajo normalno. Ko pa za dobitek izvedo vsi drugi, ju gledajo, kot da imata dve glavi, je dejala ženska.

»Težko je uravnotežiti porabo, saj je treba razmišljati dolgoročno.« FOTO: Yakobchuk Viacheslav/shutterstock

Najbolj razkošen nakup, kar jih je par opravil, sta njuni uri znamke Rolex – zanju sta odštela okrog 20 tisočakov. Imeti takšno uro je bila namreč njuna dolgoletna želja. Zadnja leta denar raje porabljata za potovanja. Od zmage sta bila na 21 križarjenjih.

Ko na potovanje odhajata z letalom, potujeta kot običajna človeka, saj jima vest preprosto ne dopušča zapravljanja za potovanje v prvem razredu.

Nista pozabila na druge

Svojim bližnjim sta kupila hiše, šoli podarila defibrilator in presenetila prostovoljce v centru za raka z drobnimi pozornostmi. Tu in tam darujeta v dobrodelne namene, ko čutita, da lahko. Pogosto se udeležujeta lokalnih čistilnih akcij, tako imata občutek, da nekaj vračata skupnosti.

»Čeprav je 2,5 milijona evrov znesek, ki ti spremeni življenje, denarja začne zmanjkovati. Težko je uravnotežiti porabo, saj je treba razmišljati dolgoročno,« je razkrila zmagovalka.

»Loterija nama je omogočila čudovito življenje. Poleg tega, da imaš otroke, je to nekaj najboljšega, kar se ti lahko zgodi. Za vsakogar, ki se sprašuje, ali denar osrečuje – prav gotovo,« je zaključila.