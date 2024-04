Pred nami popolna zapora Dunajske: kdaj jo lahko pričakujemo?

Zaradi gradnje viadukta bo v ponedeljek, 29. aprila, četrtek 2. maja in v nedeljo 5. maja, od 21. do 5. ure zjutraj za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF, so sporočili z ljubljanske mestne občine.

Obvozi bodo označeni, so še dodali in vse udeležence v prometu prosili za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Promet na Dunajski cesti v Ljubljani je zaradi gradnje nadomestnega železniškega nadvoza sicer že več mesecev oviran. Do 27. junija, ko je predvideno rušenje severnega dela nadvoza, bodo potekala dela za preusmeritev železniškega prometa na novi del objekta ter pripravljalna dela za rušenje severnega dela obstoječega nadvoza čez Dunajsko cesto.