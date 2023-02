Tukaj je prostor za vašo vsebino

Sodobne oglaševalske smernice so jasne: z dobro vsebino boste povedali več. Ustvarite lahko zgodbo, ki bo pritegnila pozornost, vzbudila zaupanje in povečala vašo prepoznavnost.

Kakšna je skrivnost dobre oglasne vsebine? Če želite pritegniti pozornost bralcev in jih spodbuditi, da vas bolje spoznajo, jim morate ponuditi verodostojne, uporabne in informativne vsebine. Oglasno besedilo naj bo jasno, zanimivi in privlačno. Ključne lastnosti kakovostne oglasne vsebine so: INFORMATIVNOST: Ponuja verodostojne in aktualne informacije, ki so lahko objavljene v različnih žanrskih oblikah (klasična predstavitvena vsebina, intervju, reportaža …). UPORABNOST: Vsebina ponuja preproste in uporabne rešitve običajnih težav ali dilem in odgovore na vprašanja, s katerimi se srečujemo v svojem vsakdanjiku. Bralci se morajo z vsebinami poistovetiti. KREATIVNOST: Dobra in premišljena vsebina ima dodano vrednost. Bralca mora angažirati, mu prebuditi radovednost in željo, da bi vas bolje spoznal. Bi radi oglaševali na naših portalih? Pošljite povpraševanje na digital.data@delo.si in našli bomo pravo rešitev za vašo blagovno znamko.

Dobra vsebina in odličen medij = formula za uspeh

Če želite, da bo vaše sporočilo doseglo čim več bralcev, ste na pravem mestu. Kakovosten in verodostojen medij je namreč PRAVO OKOLJE, v katerem boste lahko širili informacije o vas in vaši blagovni znamki.

Okrepite svojo prepoznavnost s pomočjo naših šestih portalov: delo.si, slovenskenovice.si, deloindom.si, onaplus.si, micna.si in odprtakuhinja.delo.si.

Spoznajte prednosti vsebinskega oglaševanja na naših portalih: odlična izpostavljenost vaših vsebin – bralci jih bodo opazili in jih prebrali,

– bralci jih bodo opazili in jih prebrali, odlična podpora našega oglasnega uredništva – skupaj z vami bomo razvili pravo vsebinsko strategijo,

– skupaj z vami bomo razvili pravo vsebinsko strategijo, skrb za vaše zadovoljstvo – s premišljenim vsebinskim konceptom, z izvrstnim medijskim okoljem in dobro vidnostjo boste dosegli širok spekter bralcev.

Ustvarite lahko zgodbo, ki bo pritegnila pozornost, vzbudila zaupanje in povečala vašo prepoznavnost. FOTO: Depositphotos

S kakšno vsebino se lahko predstavite na naših portalih?

Šest medijskih portalov pomeni, da si lahko z našo pomočjo zagotovite neverjeten doseg – tako po številu kot po raznolikosti bralcev. S svojimi vsebinami boste tako lahko nagovorili različne starostne in interesne skupine ljudi.

Z objavo v enem od naših medijev se boste lahko osredotočili na vašo ciljno skupino. Z razpršenim oglaševanjem na več naših portalih pa boste zajeli široko množico ljudi.

Naj se torej glas o vaši blagovni znamki skozi naše medije razširi v javnost.

Ponujamo vam dve osnovni vsebinski rešitvi:

#ADVERTORIAL

Naša ekipa vsebinskih strokovnjakov bo na podlagi vaših ciljev in pričakovanj pripravila najprimernejšo vsebino za vas. Zakaj? Ker poznamo naše bralce in njihove bralne navade. Vaše cilje in vaše sporočilo bomo znali prilagoditi vsakemu od naših portalov.

Eno sporočilo znamo oblikovati na kar šest različnih načinov. To je strategija, s katero lahko dosežete širše občinstvo.

Ko beseda ni dovolj … Vsak advertorial lahko vsebinsko nadgradimo in vašemu sporočilu dodamo pravi zalet in polet med zvezde. Advertoriale lahko tako obogatimo s kreativno produkcijo – fotografijami, video vsebinami, video intervjuji, slastnimi video recepti z vašimi izdelki in še veliko več. Tukaj smo, da vam prisluhnemo in skupaj z vami poiščemo pravo rešitev na ključ. Pošljite povpraševanje na digital.data@delo.si

#PR-BESEDILO

Imate že pripravljeno vsebino in potrebujete le še dober kanal, po katerem jo boste najbolje razširili med množico? Poskrbeli bomo za objavo, ustrezno izpostavitev in odličen doseg.

In ne pozabite: vsebino lahko oplemenitite na več načinov – za večjo učinkovitost kampanje jo lahko nadgradite tudi z grafičnimi oglasi in navzkrižno promocijo.