Melania Trump praznuje, njen mož pa mora na sodišče

Nekdanja prva dama ZDA in žena Donalda Trumpa, Slovenka Melania Trump danes praznuje rojstni dan. Pri svojih 54. letih je Melania v odlični formi, hvalospeve na račun njenega videza ji danes pojejo številni mediji.

Lanskoletno so njen rojstni dan v ožjem krogu proslavili na družinskem posestvu Mar-a-Lago. Kako bodo praznovali letos, še ni znano, je pa znano, da so današnji dan njen mož poreživel na sodišču, kjer poteka sojenje zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov za plačilo pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju. Trump naj bi Danielsovi za molk plačal 130 tisoč evrov, a sam vztraja, da do afere sploh ni prišlo.

Melania je sicer pred nekaj dnevi predstavila svoj personaliziran nakit Her Love & Gratitude – verižico z deteljico, v katero so vgravirane njene, moževe in sinove začetnice. Verižico je po poročanju medijev mogoče kupiti za 245 dolarjev.

Melania se je v tej kampanji držala nekoliko nazaj, v soboto pa je gostila enega izmed dogodkov, na katerem so zbirali sredstva za Trumpovo kampanjo.