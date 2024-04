Glasbeni svet žaluje: umrl je Tomaž Šegula

V 84. letu je pred dnevi umrl kitarist, glasbeni pedagog in muzikolog Tomaž Šegula, ki velja za utemeljitelja slovenske kitaristike, piše portal MMC. Zavzemal se je, da je kitara v slovenskih glasbenih šolah postala enakovredna drugim glasbilom. Je avtor zbirke učbenikov Mladi kitarist, ki so nepogrešljivi za učitelje pri poučevanju kitare.

Kot so spomnili pri MMC, so v času, ko je Šegula začenjal svojo poklicno pot, slovenske glasbene šole kitaro obravnavale še kot ljudsko glasbilo, namenjeno predvsem pevski spremljavi. Šegula pa je s svojim publicističnim delom, učbeniki za kitaro, z odmevnimi javnimi nastopi in zmagami učencev na tekmovanjih mladih glasbenikov, predvsem pa s svojim strokovno-organizacijskim delom veliko pripomogel k temu, da je kitara tudi v slovenskih glasbenih šolah postala enakovredna drugim tradicionalnim glasbilom. V sredini 70. let minulega stoletja je klasična kitara postala tudi samostojna študijska smer na obeh slovenskih srednjih glasbenih šolah in pozneje na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Pedagoško delo je Šegula začel leta 1963 na Glasbeni šoli Domžale, kjer je poučeval klavir in kitaro. Med letoma 1966 in 1968 je poučeval glasbo na Pedagoški gimnaziji v Ljubljani, od leta 1968 do leta 2003 pa je bil redno zaposlen na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani kot profesor kitare in kitarske komorne igre; vrsto let je bil tudi vodja oddelka za kitaro.

Med letoma 1968 in 1972 je bil član ansambla za staro glasbo Schola Labacensis in je nastopal na številnih koncertih, še piše MMC.