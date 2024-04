Slovenka vplivnica razkrila, kako se je njeno življenje obrnilo na glavo: po dolgih letih se vrača v Slovenijo

Slovenska blogerka Kaja Karba je s solzami v očeh svojim sledilcem sporočila, da po sedmih letih bivanja v Angliji prihaja domov. »Pred še kakšnim letom, bi lahko skoraj zatrdila, da se v Slovenijo še precej let ne bomo vrnili. Ampak življenje prinese nove preizkušnje, obrne se na glavo in ti včasih ne preostane drugega, kot da mu spontano slediš. Mi se veselimo novega poglavja v Sloveniji,« je zapisala Kaja ob svoj video, na katerem na dolgo in široko razlaga, zakaj sta se z možem odločila za tak korak.

Kaja je povedala, da se ne vračajo v Slovenijo zato, ker bi jima česa primanjkovalo, temveč zato, ker jih je po obisku Slovenije novembra lani začelo vleči domov. Njuno odločitev po vrnitvi domov pa je spodbudila novica, da se bo njena sestra Tjaša za dlje časa preselila v Avstralijo, zato je Kaja prepričana, da bi se tam počutila bolj osamljeno. Kaja je ugotovila tudi, da močno pogreša starše in stare starše, zato je bila odločitev glede vrnitve še toliko lažja.

Kaja je na svojem youtubeu razkrila tudi, kako poteka selitev in s kakšnimi ovirami se je srečevala pri prodaji pohištva v Angliji, na Instagramu pa medtem že prikazuje posnetke opremljanja stanovanja v Sloveniji.