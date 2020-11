Šok za protestnika Zlatka: ministrstvo ga je izbrisalo

Znani raper in še bolj znanije dobil udarec od države. Ministrstvo za kulturo ga je izbrisalo iz razvida samozaoslenih v kulturi, čeprav ima veljavno odločbo do 31. 7. 2022.Raper in protestnik je pojasnil, da so mu poslali pismo, kjer so pristojni napisali, da so se za ta korak odločili, ker pravijo, »da sem v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere sem bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi«.