Napeto v središču Ljubljane, Zlatko na protestih: »Maske dol, ni več okužbe« (VIDEO)

Policija je uresničila napoved, da bo skupaj z zdravstvenim inšpektoratom ob današnjem, že 25. neprijavljenem shodu nadzirala spoštovanje odloka za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni zaradi preprečitve izjemnega povečevanja števila okuženih in s tem poslabšanja epidemiološkega stanja v državi.Popisali so več protestnikov, med njimi po poročanju številnih na družbenih omrežjih tudi. Med znanimi obrazi je bilo opaziti tudi igralcainKot je eden od policistov med postopkom pojasnil eni od udeleženk, jo bo zdravstveni inšpektorat pozval, da se izjasni o dejstvih in okoliščinah prekrška, lahko pa jo tudi povabijo na informativni pogovor. Predvsem ob robu trga pa je prišlo do več napetih trenutkov. Policisti, tudi pripadniki posebne enote, so nekaj posameznikov tudi odstranili s trga, najmanj enega so tudi pridržali in ga odpeljali v policijski kombi, poroča STA.Protestov se je udeležil tudi eden najbolj vidnih protestnikov, raperin del dogajanja prenašal v živo.Preberite tudi:Zlatko je tako posnel, kako je policija enega izmed protestnikov, ki ni imel maske, odpeljala do marice.»Dajte dol maske, maske dol, ni več okužbe,« je bilo med prenosom slišati Zlatka.Preberite tudi:Nekaj protestnikov je nato odšlo tudi na Trdinovo pred sedež policije, kjer so glasno protestirali in vzklikali: »Lopove čuvate. Hojsa v zapor. Smrt Janšizmu, svoboda narodu.« Zlatko je pozival vse, da mora protest potekati brez nasilja.Jenull je poudaril, da se ljudje obnašajo odgovorno, nosijo maske in držijo razdaljo, se ne držijo v skupinah, večjih od 10 ljudi, in izvajajo svojo ustavno pravico do gibanja. »Kljub temu je policija nekaj ljudi zvlekla s trga in jih odpeljala, popisali pa so mnoge, tudi upokojence. Tako izgleda diktatura, to je Slovenija Janeza Janše leta 2020. To se mora ustaviti,« je navedel in napovedal nadaljevanje protestov.Okoli 21. ure je bilo protestov konec, zbrani pa so napovedali, da se bodo ponovno zbrali čez en teden.Na petro dogajanje se je odzval tudi Sindikat policistov Slovenije, podpori policistom pa se je pridružil tudi notranji minister. »Vsem policistom, ki trenutno izvajate naloge varovanja zdravja ljudi v Ljubljani, izražamo vso podporo za visoko profesionalnost, s katero izvajate v tem trenutku svoje zakonske dolžnosti. Vsa pohvala za pokončno držo, potrpežljivost, tolerantnost in spoštljivost do ljudi!« so zapisali v SPS.