V soboto in nedeljo dvodnevno zaprtje trgovin

Z nakupi ne odlašajte predolgo, saj sta pred nami praznična sobota in nedelja, ko so trgovine zaprte. V soboto, 27. aprila, bomo v Sloveniji namreč obeležili dan upora proti okupatorju, ki je dela prost dan, zato nas čaka dvodnevno zaprtje.

Trgovine bodo po državi zaprte tudi prihodnji teden v sredo in četrtek, ko 1. in 2. maja praznujemo praznik dela.

Kam med prazniki po hrano? To so odprte živilske trgovine

Če boste ostali brez živil, ki bi jih vendarle potrebovali, bodo odprte nekatere zasebne trgovine in bencinske črpalke. Po zakonu so namreč lahko odprte manjše trgovin s površino do 200 kvadratnih metrov, če delo ob nedeljah in praznikih opravlja nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopniki oziroma prokuristi pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost. Delo pa v teh trgovinah lahko opravljajo tudi dijaki, študentje in upokojenci.

V Ljubljani sta običajno med prazniki odprta trgovina Market Cekar na Vojkovi ulici in Trgovina Robi na Celovški cesti.

V Mariboru se lahko med prazniki po nakupih odpravite v Market Korenček, odprt pa bo tudi Market Betka, kjer so odprti vse dni v letu.