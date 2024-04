Jani Prednik pristal v bolnišnici

Novinar Bojan Požar je danes na družbenem omrežju X in sporočil, da je po njegovih neuradnih informacijah »Jani Prednik, vodja poslanske skupine stranke SD, včeraj obvestil svoje poslanske kolege, da ni na dopustu, ampak da ima zdravstvene težave in da so ga hospitalizirali. Druge podrobnosti še niso znane«.

Novinarsko vprašanje smo že naslovili na Socialne demokrate, medtem pa koroški portal Koroška čveka poroča, da po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah navedbe držijo in da je bil koroški poslanec sprejet v bolnišnico, kjer ostaja na opazovanju.

Prednik ponudil odstop

Minuli teden se je v prostorih državnega zbora novi predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han na rednem sestanku srečal s poslansko skupino stranke. Na sestanku je med drugim manjkal vodja poslancev Jani Prednik, ki je bil najbolj kritični do Hanove pozne odločitve o kandidaturi za predsednika stranke. Prednik je bil tudi Hanov protikandidat za mesto predsednika stranke.

Prednik je minuli teden ponudil odstop z mesta vodje poslancev, a ga Han ni sprejel. Dejal je namreč, da ima Prednik vso njegovo podporo. Podporo so Predniku izrekli tudi vsi ostali poslanci SD.

Prednik je bil minuli teden menda na dopustu, tako so namreč sporočili novinarjem.