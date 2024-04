Dokazano: ta začimba pomaga pri hujšanju – zagotovo jo imate doma

Znanstveniki so odkrili, da osebe, ki dnevno zaužijejo približno eno žličko mlete kumine, hujšajo kar trikrat hitreje od onih, ki so na dieti, a te začimbe ne uživajo, piše portal Prevention.com.

V raziskavo iranske univerze Sadoughi, ki je to dokazala, je bilo vključenih 88 žensk s prekomerno telesno težo. Vse so dnevni vnos energije zmanjšale za 500 kalorij in upoštevale priporočila zdravega prehranjevanja.

Polovica sodelujočih je ob tem vsak dan zaužila tri grame kumine v prahu, ki so jo dodale manj mastnemu navadnemu jogurtu.

Poda se v sladke in slane jedi in koristi tudi vitki postavi. FOTO: Dipakshelare/Gettyimages

Po treh mesecih je skupina, ki je uživala kumino, z vidika hujšanja dosegla boljše rezultate od druge skupine. Natančneje: ženske iz prve so v povprečju izgubile kilogram in pol teže več od žensk v drugi skupini.

In ne samo, da je tehtnica pokazala manj, imele so tudi za 14 odstotkov manj telesne maščobe. Ženske, ki niso jedle kumine, so v povprečju izgubile pet kilogramov, količina telesne maščobe se je zmanjšala za 4,9 odstotka.

Ob tem se je skupini, ki je uživala kumino, znižala še količina holesterola v krvi. In to za deset odstotkov, kar je bilo dvakrat več kot pri ženskah v drugi skupini.

Začimbe imajo različne učinke na zdravje. FOTO: Alexraths/Gettyimages

Znanstveniki pojasnjujejo, da je ta učinek kumine najbrž treba pripisati v njej prisotnim fitosterolom, ki absorbirajo holesterol, ter snovem, ki pospešujejo presnovo.