Najbolj brani članki leta 2024: družbene zgodbe v ospredju, močno vas je zanimalo tudi vreme

Leto 2024 je za seboj pustilo vrsto zgodb, ki so vas ganile, pretresle in spodbudile k razmisleku. Bralci ste najpogosteje iskali informacije o vremenu – od napovedi snega in puščavskega prahu do opozoril ARSO, ki so nas opominjala na vpliv narave na naše vsakdanje življenje.

Poleg tega pa so odmevale tudi tragične zgodbe, politični preobrati in družbeni izzivi, ki so zaznamovali preteklo leto. V nadaljevanju predstavljamo deset člankov, ki so pritegnili največ pozornosti in razkrili, kaj nas je kot skupnost najbolj zaposlovalo.

Tragična zgodba osnovnošolke iz Šoštanja, ki je zaradi vrstniškega nasilja storila samomor, je ganila Slovenijo. Članek je osvetlil problem medvrstniškega nasilja in šolskega vodstva, ki naj bi zatiskalo oči pred resnostjo težav.

Spletni zapisi so pokazali globoko sočutje javnosti, staršev do učencev, medtem ko so pozivi k ukrepom odmevali po družbenih omrežjih.

Smrt nekdanje vodje za odnose z javnostmi stranke SDS, Katarine Culiberg, je močno odjeknila v političnih in družbenih krogih.

Predstavili smo njeno poklicno pot in osebno predanost, ki je mnogim služila kot navdih. Izrazi sožalja so prihajali iz Slovenije in tujine.

Ljubljana, 07. 06. 2009: Katarina Culiberg in družina Zver v štabu SDS po prvih neuradnih rezultatih na volitvah za Evropski parlament. FOTO: Družnik Matej

Evropske volitve so prinesle politične preobrate, saj je SDS osvojila štiri mandate, Svoboda pa dva. Za vas smo podrobno spremljali napet boj za zadnji evropski stolček in izpostavili ključne izjave političnih voditeljev.

Dinamična infografika vam je omogočila spremljanje rezultatov v realnem času.

Ganljiva zgodba o štirih otrocih, ki so po umoru mame ostali brez staršev, vas je ganila v dno duše. Poleg tragičnih podrobnosti smo predstavili tudi možnosti za pomoč družini in vas pozvali k solidarnosti, ki ste jo iz srca izkazali.

Sabina je pustila za seboj otroke. FOTO: Črnivec Zvonko

Članek o mrtvem čebeljem roju v ljubljanskem BTC-ju je opozoril na pomembnost ohranjanja čebel in pravočasnega ukrepanja. Dogodek je bil simboličen opomnik na ranljivost ekosistema in vlogo posameznika pri njegovi zaščiti.

Napoved sprememb v šolah, vključno z uvedbo programa RAP, je vzbudila skrb in nejevoljo pri starših in učiteljih. Predstavili smo ključne novosti ter opozorili na pomanjkljivosti in logistične izzive, s katerimi se sooča šolski sistem.

Prvi šolski dan. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Smrt direktorja podjetja Unika TTI, Simona Premrla, je pretresla poslovno skupnost. Razgrnili smo njegovo vlogo pri razvoju podjetja in njegova prizadevanja v humanitarnem delu, zaradi katerih bo ostal v spominu številnih.

Strah pred negotovostjo na Balkanu je marsikoga odvrnil od potovanja v Bosno in Hercegovino - od nemira na Zahodnem Balkanu do dogajanja v celotni regiji, kjer so se stopnjevale napetosti med Srbijo in Kosovom. Članek je tako osvetlil politične napetosti v regiji in navedel pomirjujoča zagotovila slovenskega zunanjega ministrstva.

Tone Vrabl ne bo pozabljen. FOTO: Osebni Arhiv

Novica o smrti novinarja in ljubitelja narodnozabavne glasbe Toneta Vrabla vas je močno ganila. Priljubljeni glasbeniki so objavili poklon človeku, ki je bil nepogrešljiv del slovenske medijske in glasbene krajine, mi pa smo pisali o njegovi bogati zapuščini.

Članek o grožnji s strelskim napadom na šoli je izpostavil strahove staršev in otroke, ki so zaradi vaje za primer napada zapuščali šolo. Novica je sprožila razpravo o varnosti v šolah in odzivu institucij na grožnje.

Kosovski Srb v mestu Gračanica, simbolična fotografija. REUTERS/Valdrin Xhemaj FOTO: Valdrin Xhemaj Reuters

Leto 2024 je bilo polno trenutkov, ki so nas povezali, nas opomnili na pomembnost solidarnosti in na nujnost, da se odzovemo na izzive okoli sebe. Najbolj brani članki so razkrivali, kaj nas kot družbo gane, od velikih tragedij do drobnih trenutkov, ki oblikujejo našo skupno resničnost.

Vsaka od teh zgodb je pustila svoj pečat – ne le v statistiki, ampak tudi v naših srcih in mislih. Ko stopamo v novo leto, je jasno, da nas bodo še naprej povezovale zgodbe, ki nas učijo, kako biti boljši – tako zase kot za druge.